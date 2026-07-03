Frau saß mit Hund in der Nacht am Mittagskogel fest: Bergretter eilten zu Hilfe

Nächtlicher Einsatz für die Bergrettung Villach am Mittagskogel: Kurz nach Einbruch der Dunkelheit schlug eine verirrte Wanderin Alarm. Sie saß gemeinsam mit ihrem Hund in einer steilen Rinne fest.

Kürzlich musste eine Frau mit ihrem Hund vom Mittagskogel gerettet werden - sie hatte sich in der Nacht verirrt.

Kürzlich musste eine Frau mit ihrem Hund vom Mittagskogel gerettet werden - sie hatte sich in der Nacht verirrt.

Und das direkt über einem gefährlichen Abbruch. Die Bergrettung Villach verlor keine Zeit, als der Notruf einging. Die Frau hatte sich beim Abstieg über den Normalweg verstiegen und steckte im unwegsamen Gelände fest. Zwölf Bergretter sowie ein Alpinpolizist rückten sofort aus. Ein großer Vorteil: Die Positionsdaten der Wanderin wurden beim Notruf direkt übermittelt, wodurch ihr genauer Standort bekannt war. Die Einsatzfahrzeuge fuhren bis zur Bertahütte, ab dort hieß es für die Retter: Aufstieg zu Fuß in der Finsternis.

Beim Abstieg falsch abgebogen

„Nach einiger Zeit konnte Rufkontakt zur Verirrten hergestellt werden. Wenig später erreichten die ersten Bergretter die Frau und ihren Hund. Beide waren glücklicherweise unverletzt“, so vonseiten der Bergretter in den sozialen Medien. Die Frau berichtete, beim Abstieg falsch abgebogen und schließlich in der steilen, schottrigen Rinne festgesessen zu sein, heißt es weiter. Unter ihr befand sich ein steiler Abbruch, während der Rückweg aufgrund des schroffen Geländes für sie nicht mehr sicher zu bewältigen war.

Hundeführer schnallte sich Tier auf den Rücken

Für den sicheren Rückweg schnallte sich ein erfahrener Hundeführer das Tier mit einem speziellen Hundetragetuch auf den Rücken. Behutsam wurde der Hund so durch das steile Gelände nach oben transportiert. Die Frau wurde von den Einsatzkräften am Seil gesichert und über die Felsen zurück auf den markierten Weg begleitet. Am Ende konnten beide den Heimweg wohlbehalten antreten.

Einsatzleiter mit Appell für Wanderer

„Wir sind froh, dass der Notruf rechtzeitig vor Entladung des Smartphones abgesetzt wurde und wir durch die Leitstelle die genauen Koordinaten erhalten haben“, sagt Einsatzleiter Gerhard Gfreiner und weist darauf hin, vor einer Bergtour immer für einen vollen Handyakku zu sorgen.