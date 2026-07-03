Ferienstart in Villach: Spielplatzeröffnung im Stadtpark mit Gratis-Eis

Bereits im Vorjahr wurde der Wasserspielplatz im Stadtpark eröffnet. Am kommenden Freitag wird mit dem Entdeckerpfad eine weitere Attraktion eröffnet.

Bereits im Vorjahr wurde der Wasserspielplatz im Stadtpark eröffnet. Am kommenden Freitag wird mit dem Entdeckerpfad eine weitere Attraktion eröffnet.

Nach dem langen Schuljahr haben sich die Kinder und Jugendlichen erholsame und abwechslungsreiche Ferien verdient, teilt die Stadt in einer Aussendung mit. „Wir investieren laufend in attraktive Spielplätze und in noch mehr Aufenthaltsqualität in unseren Parks. Zum Ferienbeginn laden wir alle Kinder herzlich auf ein Gratis-Eis in den Stadtpark ein“, sagen Bürgermeister Günther Albel und Vizebürgermeister Sarah Katholnig.

Spielplatz wurde erweitert

Ebenso am kommenden Freitag geht die Eröffnung des erweiterten Spielplatzes im Stadtpark über die Bühne. „Herzstück der Spielplatzerweiterung ist ein abwechslungsreicher Entdeckerpfad aus Holzspielgeräten zum Balancieren und Klettern für die Kinder sowie eine Bocciabahn für Groß und Klein“, sagt Stadtgrünreferentin Sarah Katholnig. Weiters errichtet wurde eine große Doppelschaukel, neue Sitzmöglichkeiten und Picknicktische. Ebenso bietet der Spiel-platz nun ein Trampolin für Rollstuhlfahrer. Zusätzlich gepflanzte Bäume sorgen für noch mehr Schatten. Bereits im Vorjahr wurde der Spielplatz im Stadtpark um einen großzügig angelegten Wasserspielplatz erweitert.

Kinder waren an der Gestaltung beteiligt

Die Kinder der Volksschule – Am Stadtpark waren maßgeblich in die Gestaltung des neuen Spielbereichs miteingebunden, heißt es weiter. „Kinder wissen selbst am besten, was einen guten Spielplatz ausmacht. Deshalb planen wir neue Spielplätze gemeinsam mit ihnen und schaffen Orte, an denen sie sich wohlfühlen“, sagt Vizebürgermeisterin Katholnig. Der Spielplatz im Stadtpark ist einer von insgesamt 27 öffentlichen Spielplätzen und Spielpunkten der Stadt Villach. Diese werden laufend modernisiert und weiterentwickelt, teilt die Stadt mit. Einen Überblick über alle Standorte findest du online auf der Website.