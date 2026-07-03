Zirkus-Spektakel: VS Vassach feiert buntes Schulfest

„Trommelwirbel und Manege frei!" hieß es an der Volksschule Vassach. Die Schule verwandelte sich in eine bunte Zirkuswelt voller Akrobatik, Rhythmus und Emotionen.

Die Kinder der ersten und zweiten Klassen begeisterten das Publikum mit einer mitreißenden Zirkusaufführung. Akrobatische Einlagen, eleganter Seiltanz und fröhliche Zirkuskunst sorgten für großen Applaus. Trainiert wurde mit Valerie Moser und Mara Modl von “The Flex Acrobats”. Anschließend präsentierten die dritten und vierten Klassen mit dem Drum Coach Mandeep Mehta ihre Trommelstücke unter dem Titel „Wir werden eine Band“. Mit viel Rhythmusgefühl und Begeisterung bewiesen die jungen Musiker. eindrucksvoll ihr Können.

Bühnenbild im Zeichen der Nachhaltigkeit

Als zertifizierte Umweltzeichenschule setzte die VS Vassach beim Bühnenbild voll auf Nachhaltigkeit: Die gesamte Zirkuskulisse wurde von den Kindern aus alten Kartons gebastelt und bunt bemalt. Ein starkes und sichtbares Zeichen für den gelebten Umwelt- und Klimaschutz an der Schule, heißt es in einer Aussendung. Unter den zahlreichen Ehrengästen mischten sich unter anderem Villachs 1. Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig, Gemeinderat Horst Hoffmann, Vertreter der Feuerwehr Vassach sowie die Pfarrer Biedermann und Pintej. Auch die Leiterinnen der Nachbarschulen und des Kindergartens Lind feierten mit.

Sabbatical für die Direktorin

Im feierlichen Rahmen wurde auch der langjährigen Schuldirektorin Angelika Ziak herzlich gedankt. Sie tritt mit September ihr Sabbatical an. In bewegenden Worten würdigten Schule, Kinder und Eltern ihren unermüdlichen Einsatz, ihr großes Engagement und ihre wertvolle Arbeit für die Schulgemeinschaft über viele Jahre hinweg, wird weiters mitgeteilt.