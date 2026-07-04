Villach: Kirchtagssuppe, Reindling, Live-Musik und Co. am Marktkirchtag

Einmal im Jahr wird am Wochenmarkt der Marktkirchtag gefeiert, teilt die Stadt Villach in einer Aussendund mit. „Der Marktkirchtag verbindet alles, wofür unser Wochenmarkt steht: regionale Qualität, Tradition und die Begegnung von Menschen. Ich lade alle Villacher:innen und Gäste herzlich ein, vorbeizukommen und gemeinsam mit uns zu feiern“, sagt Marktreferent Stadtrat Christian Pober.

Echter Kärntner Schmankerl am Marktkirchtag

Kulinarischer Höhepunkt ist natürlich die Kirchtagssuppe, heißt es weiter. Wochenmarktwirt und -obmann Gerfried Hopf bereitet sie nach bewährtem Rezept frisch zu. Wer möchte, kann die Suppe direkt vor Ort genießen oder im praktischen 500-Milliliter-Glas mit nach Hause nehmen. Wer selbst den Kochlöffel schwingen will, findet am Wochenmarkt sämtliche Zutaten – von Wurzelgemüse bis hin zu verschiedenen Fleischsorten. Ebenso serviert werden von Gerfried Hopf Schweinsbraten, Cevapcici, Backhendl und natürlich ein echter Kärntner Reindling. Dazu wird das Villacher Kirchtagsmärzen ausgeschenkt. Für die passende musikalische Umrahmung sorgen wieder „Die 2 Kärntner mit Arnulf“ ab neun Uhr.