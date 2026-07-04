Wichtige Autobahn-Anbindung ab 15 Uhr gesperrt

Am Samstag, dem 4. Juli 2026, wird der Gailtalzubringer vorübergehend gesperrt. Der zweispurige Abschnitt der B111 zwischen Arnoldstein und Nötsch gilt als eine der wichtigsten Autobahnanbindungen der Region.

Am Samstag wird der Gailtalzubringer zwischen der Autobahnabfahrt und Feistritz an der Gail komplett gesperrt.

Am Samstag wird der Gailtalzubringer zwischen der Autobahnabfahrt und Feistritz an der Gail komplett gesperrt.

Aufgrund einer Totalsperre sind am Samstag zwischen 15 Uhr und Mitternacht keine Fahrten über den Gailtalzubringer möglich. Verkehrsteilnehmende müssen daher auf die L27a Feistritzer Straße ausweichen, was mit einem zusätzlichen Zeitaufwand verbunden ist.

Bauarbeiten

Grund sind Instandsetzungsarbeiten zwischen der Autobahnabfahrt und Feistritz an der Gail. Wie berichtet, werden derzeit die Brücke über den Draschitzbach, zwei Wegunterführungen sowie ein Wilddurchlass modernisiert. Etwa 390.000 Euro werden dafür vonseiten des Landes in die Hand genommen. Die Fertigstellung ist für Ende Juli geplant. Mehr dazu unter: 390.000 Euro investiert: Kärnten saniert vier Brücken im Sommer