Feierliche Enthüllung am Bahnhofplatz: Stadt setzt starkes Zeichen

Vier Grün-Oasen in Villach werden nun Widerstandskämpferinnen und Frauen gewidmet, die sich gegen NS-Gräuel zur Wehr gesetzt haben. Am kommenden Dienstag findet die feierliche Enthüllung der Gedenktafeln statt.

Maria Gornik, Gisela Tschofenig, Josefine Kofler und Mathilde Pachernik haben in Zeiten von Verfolgung, Unrecht und Diktatur enormen Mut, Haltung und Menschlichkeit bewiesen. Darum werden ihnen vonseiten der Stadt nun vier Grüne Ecken gewidmet. „Sie alle sind vorbildliche und starke Drautöchter. Grünräume nach ihnen zu benennen, ihnen und ihrer Geschichte sichtbar Platz zu geben, ist ein schöner Akt des Gedenkens“, findet die Zweite Vizebürgermeisterin und Frauenreferentin Gerda Sandriesser (SPÖ).

Feierliche Enthüllung am Bahnhofplatz

Am kommenden Dienstag, dem 7. Juli 2026, werden die Gedenktafeln im neuen Grünen Eck am Bahnhofplatz enthüllt. „Mit der Benennung wird dieser Erinnerung nun würdig Raum gegeben, nämlich auf Augenhöhe. Und sie wird dort verankert, wo Menschen täglich unterwegs sind“, betont auch Bürgermeister Günther Albel (SPÖ). Für die Auswahl der Grünen Ecken zeigt sich Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ) in Zusammenarbeit mit der Abteilung Stadtgrün verantwortlich. Sie betont abschließend: „Erinnerung muss sichtbar sein, wo Menschen sind. Wir holen die Geschichte dieser mutigen Frauen in den öffentlichen Raum und bewahren ihre Werte und ihren Mut auch für künftige Generationen.“