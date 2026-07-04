„lake.bike“ feiert 10 Jahre mit neuer Mountainbike-Route

Die Tourismusregion Villach – Faaker See – Ossiacher See feiert derzeit das zehnjährige Bestehen der Initiative „lake.bike“ im Rahmen eines Jubiläumswochenendes. Was im Jahr 2016 als kleines Mountainbike-Projekt seinen Anfang nahm, hat sich mittlerweile zu einem touristischen Leitprodukt entwickelt, das die Region auch über die Landesgrenzen hinaus als attraktive Rad-Destination etabliert hat und zusätzlich durch die See-Berg-Rad-Offensive des Landes unterstützt wurde. Pünktlich zum Jubiläum wurde am Freitag der neue Kathi-Truppe-Trail offiziell eröffnet, welcher das Trailangebot um eine weitere hochwertige Strecke erweitert und den Anspruch unterstreicht, das bestehende Angebot laufend weiterzuentwickeln.

„Eine echte Erfolgsgeschichte“

Anlässlich der Feierlichkeiten gratulierte Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig allen beteiligten Partnerinnen und Partnern herzlich und betonte die Bedeutung des Projekts für den heimischen Tourismus: „10 Jahre lake.bike sind eine echte Erfolgsgeschichte für den Kärntner Tourismusstandort. Was hier gemeinsam mit engagierten Partnerinnen und Partnern aufgebaut wurde, zeigt eindrucksvoll, wie durch hochwertige Freizeitinfrastruktur touristische Wertschöpfung entsteht und die Region weit über die klassische Sommersaison hinaus gestärkt wird. Ich gratuliere allen Verantwortlichen ganz herzlich zu diesem Jubiläum.“ Für Schuschnig stellt das gesamte Projekt zudem ein gelungenes Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen der Tourismusregion, den Gemeinden, den Grundeigentümern und der Bike-Community dar. Zum neuen Trail fügte er hinzu: „Der neue Kathi-Truppe-Trail ist ein weiterer Meilenstein für die Bike-Region Villach – Faaker See – Ossiacher See. Mein Dank gilt allen Verantwortlichen, die mit viel Engagement dafür sorgen, dass Kärnten seine Position als attraktives Radland weiter ausbaut.“

Feierliches Wochenende

Mit zwei Trailcentern am Faaker See und am Ossiacher See, einem dichten Streckennetz aus 45 abwechslungsreichen Mountainbike-Trails sowie speziell ausgestatteten Unterkünften für Radgäste gehört „lake.bike“ heute zu den aufsehenerregendsten Bike-Projekten in ganz Österreich. Das feierliche Jubiläumswochenende dauert noch bis Sonntag an und bietet ein umfangreiches Rahmenprogramm für Groß und Klein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.07.2026 um 14:54 Uhr aktualisiert