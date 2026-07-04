„Pechschwarze Rauchwolke“ über Villach: Das steckt tatsächlich dahinter

Eine riesige schwarze Rauchwolke über Villach sorgt aktuell für Aufsehen. Es besteht jedoch keine Gefahr, da die Feuerwehr eine Großübung auf einem Schrottplatz durchführt.

Die dichte Rauchwolke über Villach, wir haben erste Infos.

Die dichte Rauchwolke über Villach, wir haben erste Infos.

Aktuell kommt es in Villach zu einer riesengroßen Rauchwolke über der Stadt. „Wisst ihr, was da los ist? Brennt es?“, meldeten gleich mehrere Leser der Redaktion, welche ebenso Bilder der pechschwarzen Rauchwolke sendeten.

„Üben einen größeren Fahrzeugbrand“

Mittlerweile ist klar, was los ist – aber es handelt sich nicht um einen Notfall. Die Feuerwehren führen gerade auf einem Schrottplatz eine Übung mit 40 Einsatzkräften durch. „Es handelt sich um eine 12-Stunden-Übung“, bestätigte Martin Regenfelder von der HFW Villach gegenüber 5 Minuten. „Wir üben einen größeren Fahrzeugbrand im Bereich eines Schrottplatzes“, ergänzte er. Somit besteht für die Bevölkerung keine Gefahr.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.07.2026 um 15:26 Uhr aktualisiert