Skip to content
Region auswählen:
/ ©Leserfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt Rauchwolken über Villach.
Die dichte Rauchwolke über Villach, wir haben erste Infos.
Villach
04/07/2026
Brand in Villach

„Pechschwarze Rauchwolke“ über Villach: Das steckt tatsächlich dahinter

Eine riesige schwarze Rauchwolke über Villach sorgt aktuell für Aufsehen. Es besteht jedoch keine Gefahr, da die Feuerwehr eine Großübung auf einem Schrottplatz durchführt.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(116 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Aktuell kommt es in Villach zu einer riesengroßen Rauchwolke über der Stadt. „Wisst ihr, was da los ist? Brennt es?“, meldeten gleich mehrere Leser der Redaktion, welche ebenso Bilder der pechschwarzen Rauchwolke sendeten.

„Üben einen größeren Fahrzeugbrand“

Mittlerweile ist klar, was los ist – aber es handelt sich nicht um einen Notfall. Die Feuerwehren führen gerade auf einem Schrottplatz eine Übung mit 40 Einsatzkräften durch. „Es handelt sich um eine 12-Stunden-Übung“, bestätigte Martin Regenfelder von der HFW Villach gegenüber 5 Minuten. „Wir üben einen größeren Fahrzeugbrand im Bereich eines Schrottplatzes“, ergänzte er. Somit besteht für die Bevölkerung keine Gefahr.

„Pechschwarze Rauchwolke“ über Villach: Das steckt tatsächlich dahinter
©Leserfoto
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.07.2026 um 15:26 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at