Rettungseinsatz am Dobratsch: Mountainbiker (64) verletzte sich schwer

Ein schwerer Mountainbike-Unfall ereignete sich heute gegen 10 Uhr am Dobratsch, bei dem ein 64-jähriger österreichischer Staatsbürger erhebliche Verletzungen erlitt.

Der Mann war gemeinsam mit seiner Ehefrau auf einer Forststraße in einer Seehöhe von rund 1400 Metern unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache ohne Fremdeinwirkung mit seinem Mountainbike zu Sturz kam.

Wirbelsäulenverletzungen unbestimmten Grades

Bei dem Vorfall zog er sich Wirbelsäulenverletzungen unbestimmten Grades zu. Seine Ehefrau reagierte sofort und setzte die Rettungskette in Gang, woraufhin die Bergrettung Villach, der Rettungshubschrauber RK1 sowie eine Streife der Polizei Trattengasse zur Unfallstelle ausrückten. Die medizinische Erstversorgung des Verunglückten wurde direkt vor Ort durch den Notarzt des Rettungshubschraubers übernommen, während die Einsatzkräfte der Bergrettung den anschließenden Abtransport unterstützten.

Taubergung des Radfahrers

Schließlich wurde der verletzte Radfahrer mittels eines Taubergungsmanövers durch den Hubschrauber RK1 geborgen und für die weitere medizinische Behandlung in das Landeskrankenhaus Klagenfurt geflogen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.07.2026 um 16:40 Uhr aktualisiert