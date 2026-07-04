Skip to content
Region auswählen:
/ ©Olga Bereslavskaya
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Sonnenaufgang beim Dobratsch.
Schwerer E-Bike-Unfall am Dobratsch: Ein 62-jähriger Villacher überschlug sich auf einer Forststraße.
Dobratsch
04/07/2026
Wegen Ast

E-Bike-Unfall am Dobratsch: Villacher schwer verletzt

Ein E-Bike-Unfall am Dobratsch hat am Samstag einen 62-jährigen Mann schwer verletzt. Der Villacher dürfte auf einer Forststraße durch einen Ast zu Sturz gekommen sein.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(55 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Am Samstagvormittag, 4. Juli, fuhr eine Gruppe von E-Bike-Fahrern am Dobratsch eine Forststraße bergab. Der letzte der Gruppe, ein 62-jähriger Mann aus Villach, bekam vermutlich während der Fahrt einen Ast in die Speichen des Vorderrades. Daraufhin überschlug er sich. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at