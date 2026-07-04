/ ©Olga Bereslavskaya
E-Bike-Unfall am Dobratsch: Villacher schwer verletzt
Ein E-Bike-Unfall am Dobratsch hat am Samstag einen 62-jährigen Mann schwer verletzt. Der Villacher dürfte auf einer Forststraße durch einen Ast zu Sturz gekommen sein.
Am Samstagvormittag, 4. Juli, fuhr eine Gruppe von E-Bike-Fahrern am Dobratsch eine Forststraße bergab. Der letzte der Gruppe, ein 62-jähriger Mann aus Villach, bekam vermutlich während der Fahrt einen Ast in die Speichen des Vorderrades. Daraufhin überschlug er sich. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.
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