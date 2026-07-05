Regionale Kulinarik: Feld am See lädt zur Fischgenusswoche

Heimische Fischgerichte stehen zwischen dem 12. und 18. Juli 2026 wieder in Feld am See (Bezirk Villach-Land) im Mittelpunkt. Das Fischfest bildet den feierlichen Abschluss der Genusswoche.

Gastronomiebetriebe und Vereine in Feld am See laden wieder zur Fischgenusswoche.

Gastronomiebetriebe und Vereine in Feld am See laden wieder zur Fischgenusswoche.

Gastronomiebetriebe und Vereine in Feld am See laden wieder zur Fischgenusswoche. Diese findet heuer zwischen dem 12. bis 18. Juli 2026 und zeigt die kulinarische Vielfalt der Region. „Die Fischerei prägt Feld am See seit Generationen und ist ein wichtiger Teil unserer Identität. Mit der Fischgenusswoche […] möchten wir dieses wertvolle Kulturgut sichtbar machen und gleichzeitig die hohe Qualität unserer heimischen Fischprodukte vor den Vorhang holen“, betont Fischereimeister Andreas Hofer von der örtlichen Fischzucht.

Isst du selbst regelmäßig Fischgerichte? Ja, mehrmals im Monat oder sogar jede Woche. Zu besonderen Anlässen oder Festen sehr gerne. Eher selten. Nein, ich esse gar keinen Fisch. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Fischfest am 18. Juli

Höhepunkt ist das traditionelle Fischfest im Ortszentrum am Samstag, dem 18. Juli 2026. Besucher erwartet neben regionalen Schmankerln auch musikalische Unterhaltung und ein vielfältiges Rahmenprogramm für Groß und Klein. „Die Fischgenusswoche und das Fischfest verbinden regionale Wertschöpfung, Kulinarik und Tradition auf authentische Weise. Sie zeigen, wofür unsere Region steht: hochwertige regionale Produkte, gelebtes Brauchtum und genussvolle Urlaubserlebnisse für Gäste und Einheimische gleichermaßen“, so Christian Stattmann, Regionsgeschäftsführer der Region Millstätter See – Bad Kleinkirchheim – Nockberge, abschließend.