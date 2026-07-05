Wellenreiten in Velden: Surf-Anlage im Kurpark sorgt für Action

Ein Wassersport-Erlebnis der besonderen Art gibt es noch bis inklusive Sonntag, dem 19. Juli 2026, in Velden. Mitten im Kurpark wurde eine mobile Flowrider-Welle aufgebaut. Auch Anfänger können erste Versuche wagen.

Für die Hitschies SURFDAYS hat sich der Kurpark in Velden am Wörthersee in einen Wassersport-Hotspot verwandelt. „[Eine] mobile FlowRider-Welle bringt den Spirit des Wellenreitens mitten nach Velden und macht eine der faszinierendsten Wassersportarten für alle erlebbar – vom ersten Balanceversuch bis zu spektakulären Turns und Tricks“, freut sich Peter Peschl, Geschäftsführer der Wörthersee Tourismus GmbH. Ziel der Veranstaltung ist es, insbesondere junge Menschen für den Wassersport zu gewinnen.

©Marc Metzler / Veldener Tourismusgesellschaft Eine mobile FlowRider-Welle steht bis 19. Juli im Veldener Kurpark.

Echtes Surf-Feeling

Hauptattraktion ist eine mobile Flowrider-Anlage, die bis zum 19. Juli für Einsteiger und Profis bereitsteht. Ein Betreuerteam sowie eine nachgiebige Trampolinkonstruktion sorgen dabei für ein sicheres und unterhaltsames Surferlebnis. Ein weiteres Highlight folgt am Samstag, dem 11. Juli 2026: Im Kurpark zeigen professionelle Surfer spektakuläre Tricks und Shows. „Mit den Hitschies SURFDAYS schaffen wir einzigartige Urlaubserlebnisse für alle und ein innovatives Freizeitangebot, das perfekt zu Velden passt“, betont Hannes Markowitz, Geschäftsführer der Velden Tourismus GmbH, abschließend.