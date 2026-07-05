Wellenreiten in Velden: Surf-Anlage im Kurpark sorgt für Action
Ein Wassersport-Erlebnis der besonderen Art gibt es noch bis inklusive Sonntag, dem 19. Juli 2026, in Velden. Mitten im Kurpark wurde eine mobile Flowrider-Welle aufgebaut. Auch Anfänger können erste Versuche wagen.
Für die Hitschies SURFDAYS hat sich der Kurpark in Velden am Wörthersee in einen Wassersport-Hotspot verwandelt. „[Eine] mobile FlowRider-Welle bringt den Spirit des Wellenreitens mitten nach Velden und macht eine der faszinierendsten Wassersportarten für alle erlebbar – vom ersten Balanceversuch bis zu spektakulären Turns und Tricks“, freut sich Peter Peschl, Geschäftsführer der Wörthersee Tourismus GmbH. Ziel der Veranstaltung ist es, insbesondere junge Menschen für den Wassersport zu gewinnen.
Echtes Surf-Feeling
Hauptattraktion ist eine mobile Flowrider-Anlage, die bis zum 19. Juli für Einsteiger und Profis bereitsteht. Ein Betreuerteam sowie eine nachgiebige Trampolinkonstruktion sorgen dabei für ein sicheres und unterhaltsames Surferlebnis. Ein weiteres Highlight folgt am Samstag, dem 11. Juli 2026: Im Kurpark zeigen professionelle Surfer spektakuläre Tricks und Shows. „Mit den Hitschies SURFDAYS schaffen wir einzigartige Urlaubserlebnisse für alle und ein innovatives Freizeitangebot, das perfekt zu Velden passt“, betont Hannes Markowitz, Geschäftsführer der Velden Tourismus GmbH, abschließend.
SURFDAYS Velden im Überblick
Öffnungszeiten: täglich 10 bis 20 Uhr
Gruppen-Surf-Sessions
- ausschließlich zwischen 10 und 12 Uhr sowie zwischen 18 und 20 Uhr möglich (z.B. für: Vereine, Schulen, Geburtstage, Gruppen, exklusive Buchungen)
- 60 bis 120 Minuten
Single-Surf-Sessions
- von 12 bis 18 Uhr immer möglich (sofern Termine frei sind auch 10 bis 12 Uhr und 18 bis 20 Uhr)
- 30 Minuten pro Einheit
- Maximal fünf individuelle Personen gleichzeitig