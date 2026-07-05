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Ein Bild auf 5min.at zeigt, wie Feuerwehrleute einen Waldbrand löschen.
Die Feuerwehr kämpft in Arnoldstein gegen einen Waldbrand.
Arnoldstein
05/07/2026
Am Sonntag

Waldbrand nahe Arnoldstein ausgebrochen: Feuerwehr im Einsatz

Die Freiwillige Feuerwehr und die Polizei wurden am Sonntag zu einem Waldbrand im Gemeindegebiet von Arnoldstein alarmiert. Die Löscharbeiten laufen auf Hochtouren.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(87 Wörter)
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Am Sonntag ertönte die Sirene in Arnoldstein im Bezirk Villach-Land. Aus bislang unbekannter Ursache ist ein Feuer in einem nahen Waldstück ausgebrochen. Die Löscharbeiten sind derzeit noch voll im Gange. Es sind vor allem die zahlreichen Glutnester, welche den Einsatzkräften zu schaffen machen. „Diese befinden sich tief im Waldboden, müssen freigelegt und abgelöscht werden müssen“, berichten sie in den sozialen Medien. Die Arbeit erfordert höchste Sorgfalt, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern.

Ein Bild auf 5min.at zeigt, wie Feuerwehrleute einen Waldbrand löschen.
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Am Sonntag schlug die Sirene in Arnoldstein Alarm.
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Ein Waldbrand ist im Gemeindegebiet von Arnoldstein ausgebrochen.
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Die Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen und Glutnester im Waldboden.
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Zum aktuellen Zeitpunkt dauern die Löscharbeiten noch an.
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