Waldbrand nahe Arnoldstein ausgebrochen: Feuerwehr im Einsatz

Die Freiwillige Feuerwehr und die Polizei wurden am Sonntag zu einem Waldbrand im Gemeindegebiet von Arnoldstein alarmiert. Die Löscharbeiten laufen auf Hochtouren.

Am Sonntag ertönte die Sirene in Arnoldstein im Bezirk Villach-Land. Aus bislang unbekannter Ursache ist ein Feuer in einem nahen Waldstück ausgebrochen. Die Löscharbeiten sind derzeit noch voll im Gange. Es sind vor allem die zahlreichen Glutnester, welche den Einsatzkräften zu schaffen machen. „Diese befinden sich tief im Waldboden, müssen freigelegt und abgelöscht werden müssen“, berichten sie in den sozialen Medien. Die Arbeit erfordert höchste Sorgfalt, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern.