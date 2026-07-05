Stromausfall in Villach am Sonntag: „Kurzzeitig waren es 1000 Haushalte“

Am Sonntagnachmittag gingen in Teilen von Villach plötzlich die Lichter aus. Vor allem die Obere Fellach und die Bleiberger Straße waren betroffen. Kärnten Netz arbeitet mit Hochdruck an der Behebung.

Wie gleich mehrere Leser am Sonntagnachmittag gegenüber 5 Minuten berichteten, kam es in Villach zu einem Stromausfall. Verschiedene Orte, darunter der Bereich Obere Fellach und die Bleiberger Straße, waren betroffen.

©Kärnten Störungsnetz

Kurzzeitig 1.000 Haushalte

Robert Schmaranz von Kärnten Netz bestätigte den Stromausfall gegenüber der Redaktion und gab an, dass kurzzeitig 1.000 Haushalte betroffen waren. „Es sind jetzt noch 50 Haushalte ohne Strom, wir konnten durch Umschaltungen den Großteil wieder versorgen“, schilderte er. Ebenso ist die Ursache noch unbekannt. Die Arbeiten laufen auf Hochtouren.