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Bild auf 5min.at zeigt einen Stromkasten und eine Kerze.
Rund 1.000 Haushalte waren am Nachmittag plötzlich ohne Strom
Villach
05/07/2026
Kein Strom

Stromausfall in Villach am Sonntag: „Kurzzeitig waren es 1000 Haushalte“

Am Sonntagnachmittag gingen in Teilen von Villach plötzlich die Lichter aus. Vor allem die Obere Fellach und die Bleiberger Straße waren betroffen. Kärnten Netz arbeitet mit Hochdruck an der Behebung.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(93 Wörter)
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Wie gleich mehrere Leser am Sonntagnachmittag gegenüber 5 Minuten berichteten, kam es in Villach zu einem Stromausfall. Verschiedene Orte, darunter der Bereich Obere Fellach und die Bleiberger Straße, waren betroffen.

Bild auf 5min.at zeigt eine Störungskarte.
©Kärnten Störungsnetz

Kurzzeitig 1.000 Haushalte

Robert Schmaranz von Kärnten Netz bestätigte den Stromausfall gegenüber der Redaktion und gab an, dass kurzzeitig 1.000 Haushalte betroffen waren. „Es sind jetzt noch 50 Haushalte ohne Strom, wir konnten durch Umschaltungen den Großteil wieder versorgen“, schilderte er. Ebenso ist die Ursache noch unbekannt. Die Arbeiten laufen auf Hochtouren.

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