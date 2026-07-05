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Symbolfoto von 5min.at: Kärntner Feuerwehr im Einsatz
Aktuell finden mehrere Einsätze statt.
Villach
05/07/2026
Aktueller Einsatz

Liftöffnungen und Brand: Mehrere Einsätze im Villacher Stadtgebiet

Während über tausend Haushalte plötzlich ohne Strom dastanden, eilte die Feuerwehr zu zahlreichen Einsätzen im Stadtgebiet.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(132 Wörter)
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Während es in Villach aktuell zu zahlreichen Stromausfällen kommt – wir haben berichtet, dass kurzzeitig über tausend Haushalte betroffen waren –, kam es zeitgleich in mehreren Stadtteilen zu Feuerwehreinsätzen. Einige davon hängen direkt mit dem besagten Stromausfall zusammen.

Mehrere Einstätze zur selben Zeit

„Es gibt einen Stromausfall und wir sind bei mehreren Einsätzen gefordert. Einerseits handelt es sich um Liftöffnungen, andererseits kam es bei einer Hackschnitzelanlage zu einem Brand“, schilderte OBI Martin Regenfelder von der Hauptfeuerwache Villach gegenüber 5 Minuten. Ob der Brand tatsächlich mit dem Stromausfall zu tun hat, ist bislang noch unklar. Gleich mehrere Leser meldeten der Redaktion die Vorfälle, darunter soll auch ein brennender Trafokasten sein, aktuell stehen mehrere Feuerwehrfahrzeuge im Einsatz.

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