Liftöffnungen und Brand: Mehrere Einsätze im Villacher Stadtgebiet

Während es in Villach aktuell zu zahlreichen Stromausfällen kommt – wir haben berichtet, dass kurzzeitig über tausend Haushalte betroffen waren –, kam es zeitgleich in mehreren Stadtteilen zu Feuerwehreinsätzen. Einige davon hängen direkt mit dem besagten Stromausfall zusammen.

Mehrere Einstätze zur selben Zeit

„Es gibt einen Stromausfall und wir sind bei mehreren Einsätzen gefordert. Einerseits handelt es sich um Liftöffnungen, andererseits kam es bei einer Hackschnitzelanlage zu einem Brand“, schilderte OBI Martin Regenfelder von der Hauptfeuerwache Villach gegenüber 5 Minuten. Ob der Brand tatsächlich mit dem Stromausfall zu tun hat, ist bislang noch unklar. Gleich mehrere Leser meldeten der Redaktion die Vorfälle, darunter soll auch ein brennender Trafokasten sein, aktuell stehen mehrere Feuerwehrfahrzeuge im Einsatz.