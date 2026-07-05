Drei E-Bikes im Wert von 20.000 Euro von Villacher Hotelparkplatz gestohlen

In den frühen Morgenstunden am Sonntag kam es in Villach zu einem Diebstahl, bei dem ein bislang unbekannter Täter drei hochwertige E-Bikes erbeutete. Der entstandene Gesamtschaden wird auf über 20.000 Euro beziffert.

Der Vorfall ereignete sich auf dem Parkplatz eines örtlichen Hotels. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen manipulierte der Täter die Sperrvorrichtung eines Fahrradträgers, der an einem geparkten Auto montiert war. Anschließend entwendete er die drei darauf gesicherten E-Bikes.

Akkus nicht etwendet

Glück im Unglück gab es für die Besitzer: Da sich die dazugehörigen Akkus zum Zeitpunkt der Tat nicht an den Fahrrädern befanden, blieben diese vom Diebstahl verschont. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.