Skip to content
Region auswählen:
/ ©Erik Mclean/Pexels
Symbolfoto auf 5min.at zeigt ein e-bike.
Die Polizei berichtet über de Vorfall.
Villach
05/07/2026
Polizeimeldung

Drei E-Bikes im Wert von 20.000 Euro von Villacher Hotelparkplatz gestohlen

In den frühen Morgenstunden am Sonntag kam es in Villach zu einem Diebstahl, bei dem ein bislang unbekannter Täter drei hochwertige E-Bikes erbeutete. Der entstandene Gesamtschaden wird auf über 20.000 Euro beziffert.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(91 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Der Vorfall ereignete sich auf dem Parkplatz eines örtlichen Hotels. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen manipulierte der Täter die Sperrvorrichtung eines Fahrradträgers, der an einem geparkten Auto montiert war. Anschließend entwendete er die drei darauf gesicherten E-Bikes.

Akkus nicht etwendet

Glück im Unglück gab es für die Besitzer: Da sich die dazugehörigen Akkus zum Zeitpunkt der Tat nicht an den Fahrrädern befanden, blieben diese vom Diebstahl verschont. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at