Nach starker WM: VAS feiert 8:3-Sieg gegen Meister Poggersdorf

Nach der starken WM in Ostrava vom österreichischen Nationalteam ist die heimische Liga wieder zurück und in den nächsten Wochen geht es um einiges.

In der Platzierungsrunde rittern die Top drei nach dem Grunddurchgang um Platz eins. Der Sieger darf im Halbfinale zwischen dem Dritten und dem Qualifikanten seinen Gegner wählen, der Zweite genießt immerhin ebenso Heimrecht in seiner Semifinalserie. In der Verlosung sind dabei Grunddurchgangssieger ASKÖ Villach, Meister HSC Eagles Poggersdorf und Vize-Champion VAS Villach. Die übrigen drei Teams, Zehenthof, Ultras Spittal und HSC Eagles II, sind in der Qualirunde im Kampf um den letzten Play-off-Platz im Einsatz.

Villacher drehten auf und bauten Vorsprung aus

Den Anfang dieser Saisonphase begingen vier Teams in Poggersdorf. Dort feierte der VAS einen überzeugenden 8:3-Erfolg bei den Eagles. Nachdem sich beide Teams mit 1:1 nach dem ersten Drittel trennten, drehten die Villacher im Mittelabschnitt richtig auf, zogen auf 4:1 davon und bauten ihren Vorsprung bis zum Schluss stetig aus. Stefan Ortner, der bei der WM für Team Austria ganze elf Scorerpunkte (5 Tore, 6 Assists, drittbester Österreicher) und Patrick Edlinger trugen sich dabei zweimal in die Schützenliste ein.

Zweite Pleite für die Eagles: Punkte für Zehenthof

Ein Erfolgserlebnis der Heimischen bleib an diesem Abend aus, denn auch die zweite Mannschaft der Eagles musste eine Pleite einstecken. Dabei streckten sich die Liganeulinge mit einer jungen Truppe aber nach der Decke, unterlagen Team Zehenthof am Ende dennoch 3:5. Lukas Florianschitz, der fürs Nationalteam in Tschechien drei Tore schoss, traf für seinen Klub doppelt. Das gelang auf der Gegenseite auch Dominik Thalhammer.

Villacher Derby am Donnerstag

Weiter geht es bereits am Donnerstag ab 19.30 Uhr mit der zweiten Runde. Dabei kommt es in der Platzierungsrunde zum Topspiel und Villacher Derby zwischen VAS und ASKÖ, in der Qualirunde müssen die Eagles II nach Spittal.