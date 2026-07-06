Medaillenregen: LC Villach räumt bei Österreichischen Meisterschaften ab

Bei den Österreichischen U18 und U23 Meisterschaften in Salzburg liefen die Talente des LC Villach zur absoluten Höchstform auf. Am Ende kehrte die Mannschaft mit einer starken Bilanz von sieben Medaillen im Gepäck heim.

Der überragende Athlet aus Villacher Sicht war Sebastian Kofler, freut sich der Verein in einer Aussendung. Der U18 Europameisterschaftsteilnehmer sicherte sich gleich drei österreichische Meistertitel. Nach seinem Erfolg über 800 Meter (2:00,62 Minuten) am Samstag gewann er auch die 1.500 Meter am Sonntag in 4:16,08 Minuten und bewies damit eindrucksvoll seine Vielseitigkeit auf der Mittelstrecke. Seine dritte Goldmedaille holte er sich über 400 Meter mit 48,74 Sekunden.

LC Villach Athleten in Top-Form

Platz drei in diesem Rennen belegte Matthias Altenberger mit 49,79 Sekunden, der sich ebenfalls kürzlich sein Ticket für die U18 EM in Rieti geholt hat. Ebenfalls erfolgreich war Matteo Xaver Jost. Nachdem er am ersten Wettkampftag den Österreichischen Meistertitel über 3.000 Meter (9:09,36 Minuten) gewonnen hatte, lief er über1500m in 4:17,53 Minuten zur Bronzemedaille. Damit kehrte auch er mit zwei Medaillen aus Rif zurück.

Gelungenes Meisterschaftswochenende

In der U23-Klasse zeigte Jakub Zembaty starke Sprintleistungen. Über 100 Meter erreichte er in 10,98 Sekunden den ausgezeichneten vierten Platz im Finale. Bereits am Vortag hatte er über 200 Meter in persönlicher Bestzeit von 21,64 Sekunden die Bronzemedaille gewonnen. Zum Abschluss gingen die Villacher auch in der 4×100-Meter-Staffel der U23 an den Start. Fabian Graßl, Sebastian Kofler, Matthias Altenberger und Jakub Zembaty liefen in 42,84 Sekunden auf den vierten Platz und rundeten damit ein gelungenes Meisterschaftswochenende ab. Sie verpassten mit dieser Zeit das Stockerl nur um hauchdünne zehn Hundertstel, teilt der Verein weiter mit.

©Wolfgang Amri | Sebastian Kofler holte dreimal Gold.

Hoffnungen auf weitere starke Leistungen

Mit sieben Medaillen darunter vier österreichischen Meistertiteln, sowie zwei vierten Plätzen fiel die Bilanz für den LC Villach äußerst positiv aus. Besonders die Form von Sebastian Kofler, im Hinblick auf die bevorstehende U18 Europameisterschaft, macht große Hoffnung auf weitere starke Leistungen, wird abschließend mitgeteilt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.07.2026 um 11:48 Uhr aktualisiert