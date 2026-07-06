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Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Eine Kerze steht vor einem Zählerkasten
Aktuell kommt es zu einem Stromausfall.
Villach-Land
06/07/2026
Strom ist weg

Stromausfall in Villach-Land: „Wieder etwa 1000 Haushalte betroffen“

Stromausfall in Villach-Land: Ein Defekt an einer Trafostation sorgt aktuell für Ausfälle in 1000 Haushalten. Monteure arbeiten bereits vor Ort.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(111 Wörter)
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Aktuell kommt es am frühen Montagnachmittag zu einem Stromausfall in Villach-Land. Erst gestern, fast auf die Stunde genau, traf es rund 1000 Haushalte in Stadtteilen von Villach.

Das Bild auf www.5min.at zeigt eine Störungskarte.
©Kärnten Netz
Etwa 1000 Haushalte sind betroffen.

Wieder 1000 Haushalte betroffen

Nachgefragt bei Robert Schmaranz von Kärnten Netz konnte der Ausfall bestätigt werden: „Wir haben seit gegen 14 Uhr einen Ausfall, es sind rund 1000 Haushalte betroffen, darunter Föderlach, Lind ob Velden und Mühlbach“, erklärt er gegenüber 5 Minuten. Ebenso sei die Ursache bekannt: Ein Fehler einer Trafostation, bei der auch eine Rauchentwicklung zustande gekommen sein soll, ergänzte er. Das genaue Ausmaß ist noch unklar, die Monteure sind bereits vor Ort.

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