Stromausfall in Villach-Land: „Wieder etwa 1000 Haushalte betroffen“

Stromausfall in Villach-Land: Ein Defekt an einer Trafostation sorgt aktuell für Ausfälle in 1000 Haushalten. Monteure arbeiten bereits vor Ort.

Aktuell kommt es am frühen Montagnachmittag zu einem Stromausfall in Villach-Land. Erst gestern, fast auf die Stunde genau, traf es rund 1000 Haushalte in Stadtteilen von Villach.

©Kärnten Netz Etwa 1000 Haushalte sind betroffen.

Wieder 1000 Haushalte betroffen

Nachgefragt bei Robert Schmaranz von Kärnten Netz konnte der Ausfall bestätigt werden: „Wir haben seit gegen 14 Uhr einen Ausfall, es sind rund 1000 Haushalte betroffen, darunter Föderlach, Lind ob Velden und Mühlbach“, erklärt er gegenüber 5 Minuten. Ebenso sei die Ursache bekannt: Ein Fehler einer Trafostation, bei der auch eine Rauchentwicklung zustande gekommen sein soll, ergänzte er. Das genaue Ausmaß ist noch unklar, die Monteure sind bereits vor Ort.