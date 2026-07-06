Stromausfall in Villach-Land: „Wieder etwa 1000 Haushalte betroffen“
Stromausfall in Villach-Land: Ein Defekt an einer Trafostation sorgt aktuell für Ausfälle in 1000 Haushalten. Monteure arbeiten bereits vor Ort.
Aktuell kommt es am frühen Montagnachmittag zu einem Stromausfall in Villach-Land. Erst gestern, fast auf die Stunde genau, traf es rund 1000 Haushalte in Stadtteilen von Villach.
Wieder 1000 Haushalte betroffen
Nachgefragt bei Robert Schmaranz von Kärnten Netz konnte der Ausfall bestätigt werden: „Wir haben seit gegen 14 Uhr einen Ausfall, es sind rund 1000 Haushalte betroffen, darunter Föderlach, Lind ob Velden und Mühlbach“, erklärt er gegenüber 5 Minuten. Ebenso sei die Ursache bekannt: Ein Fehler einer Trafostation, bei der auch eine Rauchentwicklung zustande gekommen sein soll, ergänzte er. Das genaue Ausmaß ist noch unklar, die Monteure sind bereits vor Ort.