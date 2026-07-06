Fahrerflucht in Villach-Land: Spiegel-Kollision führte zu Folgeunfall mit Verletztem

Am Montagmorgen ereignete sich in Trabenig in der Gemeinde Wernberg ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht und einem Auffahrunfall, wie die Landespolizeidirektion Kärnten berichtet.

Ein 48-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Villach-Land war gegen 8 Uhr auf der Trabeniger Straße in Richtung Osten unterwegs, als ihm ein Fahrzeug mittig auf der Fahrbahn entgegenkam. Um eine frontale Kollision zu verhindern, bremste der Mann ab und wich nach rechts aus. Dennoch kam es zu einer Berührung der beiden linken Außenspiegel. Der entgegenkommende Fahrer setzte seine Fahrt jedoch ohne anzuhalten fort.

Steirer fuhr dem 48-Jährigen auf

Direkt danach kam es zu einem Folgeunfall, als ein nachfolgender 17-jähriger Autofahrer aus der Steiermark dem abbremsenden Wagen des 48-Jährigen hinten auffuhr. Der ältere Lenker erlitt bei dem Zusammenstoß Verletzungen unbestimmten Grades und suchte im Anschluss selbstständig das Landeskrankenhaus Villach auf. An beiden beteiligten Personenkraftwagen entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.