Neues Bauprojekt in Velden: Spatenstich für Wohnanlage mit Seeblick

In Velden am Wörthersee haben die Bauarbeiten für ein neues Wohnbauprojekt begonnen. Unter dem Namen „BREATHE“ entsteht eine Anlage mit acht Einheiten, deren Fertigstellung für das Ende des Jahres 2027 geplant ist.

Das Vorhaben wird an einem Aussichtspunkt realisiert, der Ausblicke auf den Wörthersee, den Pyramidenkogel sowie die umliegende Bergwelt bieten soll. Geplant sind Wohneinheiten mit Größen von rund 47 bis 146 Quadratmetern. Die architektonische Gestaltung sieht großflächige Fenster, Terrassen und private Gartenanteile vor, um den Innenraum mit den Außenflächen zu verbinden. Konzeptionell wird eine Kombination aus klassischen Elementen und modernen Funktionen angestrebt, wobei die Wohnungen unter anderem mit Smart-Home-Zentralen ausgestattet werden.

Ruhe, Natur und exklusives Wohnen

Hinter dem Projekt steht das Unternehmen The Eye GmbH als Bauträger. Die Eigentümer Madona und Mark Ekladious äußerten sich anlässlich des Baustarts zu den Zielsetzungen des Projekts: „Mit BREATHE schaffen wir einen Ort, an dem Ruhe, Natur und exklusives Wohnen harmonisch zusammenfinden. Unser Anspruch ist es, Wohnräume zu realisieren, die langfristig Bestand haben und ihren Bewohnerinnen und Bewohnern ein besonderes Gefühl von Ankommen vermitteln.“

„Leidenschaft, Qualität und Verlässlichkeit“

Für die Steuerung des Bauvorhabens zeichnet die mm-bauconsulting GmbH verantwortlich. Deren Eigentümer Michael Mertel, der ebenfalls als Bauträger tätig ist, betont die Bedeutung der Zusammenarbeit und der Standortqualität: „Leidenschaft, Qualität und Verlässlichkeit sowie die Wertschätzung aller Partner sind das Fundament für ein erfolgreiches Projekt. Mit BREATHE setzen wir diesen Anspruch in einer der attraktivsten Wohnlagen Kärntens um.“

Infrastruktur ausschlaggebend

Der Standort in Velden zeichnet sich neben der landschaftlichen Lage durch die vorhandene Infrastruktur aus. Zudem besteht eine Verkehrsanbindung an die Nachbarländer Italien, Slowenien und Kroatien. Für Familien ist darüber hinaus die im Ort ansässige Schule ein relevanter Faktor.