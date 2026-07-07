Im Herbst: HTL Villach organisiert Tech Camp für 5. bis 7. Schulstufe

Das Tech Camp der HTL Villach soll Jugendlichen helfen, durch spannende Workshops ihre Stärken in der IT und Bautechnik zu entdecken.

Vom 7. bis 11. September können Jugendliche der 5. bis 7. Schulstufe spielerisch programmieren, bauen und designen.

Vom 7. bis 11. September können Jugendliche der 5. bis 7. Schulstufe spielerisch programmieren, bauen und designen.

Die HTL Villach veranstaltet von 7. bis 11. September ein offenes Tech Camp unter dem Motto „Build. Create. Code.“. Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler der 5. bis 7. Schulstufe, die eine Woche lang die Fachbereiche Informatik, IT-Medientechnik und Netzwerktechnik, Bautechnik sowie Innenarchitektur ausprobieren möchten.

Interessen stärken

Auf dem Programm stehen vormittags technische Workshops und nachmittags Bewegungs- und Team-Challenges, gefolgt von einem besonderen Abschlusstag. „Viele Jugendliche wissen mit 12 Jahren noch nicht, was sie interessiert. Das Tech Camp gibt ihnen die Chance, verschiedene technische Bereiche selbst auszuprobieren, bevor die Schulwahl fällt. Ob Coding, Bautechnik, Mediengestaltung oder Innenarchitektur, das Camp hilft Jugendlichen herauszufinden, wo ihre Interessen und Stärken liegen“, erklärt Lehrer Michael Kulnik.