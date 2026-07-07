Kinosommer in Villach startet bald
Bald ist es wieder so weit: Der Kinosommer in Villach startet. Insgesamt stehen 27 FIlmabende am Plan.
Das Konzept, anspruchsvolle cineastische Unterhaltung unter freiem Himmel im Renaissance-Innenhof der Musikschule Villach, wird auch 2026 fortgesetzt. Mit durchschnittlich rund 150 Gästen pro Abend und insgesamt rund 5.000 Zuschauern zählen wir mittlerweile zu den beliebtesten Kulturevents der Innenstadt.
Ab 16. Juli
Vom 16. bis 25. Juli sowie vom 6. bis 25. August 2026 stehen insgesamt 27 Filmabende auf dem Programm. Bei der Terminplanung gab es heuer eine kleine, charmante Anpassung, wie Kinosommer-Leiter Fritz Hock verrät: „Parallel zum Semifinale der Fußball-WM wollten wir nicht starten. Den fehlenden Tag haben wir daher einfach hinten angehängt – und so für unser Publikum sogar einen zusätzlichen Samstag gewonnen.“
Die Eckpunkte des Programms 2026:
- Eröffnungsfilm (16. Juli): Die exklusive Vorpremiere der französischen Erfolgskomödie OH LA LA 2 – NEUE TESTS, NEUES CHAOS mit Christian Clavier.
- Abschlussfilm (25. August): Das intensive französisch-spanische Drama SIRAT (Regie: Óliver Laxe), das weltweit bereits über ein Dutzend renommierter Auszeichnungen gewinnen konnte (darunter in Cannes).
- Die Bandbreite: Dazwischen zeigen wir das gesamte Spektrum des Kinos – inklusive ausgewählter Highlights für die ganze Familie an den Sonntagen.
Das Programm:
Programm Juli
(Filmstart immer um 21:00 Uhr / Einlass ab 20:00 Uhr)
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15.07.2026, 21:00 Uhr – Die einfachen Dinge
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16.07.2026, 21:00 Uhr – Rickerl – Musik is höchstens a Hobby
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17.07.2026, 21:00 Uhr – Es sind die kleinen Dinge
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18.07.2026, 21:00 Uhr – To the Moon
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19.07.2026, 21:00 Uhr – Oh la la – Wer ahnt denn sowas?
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20.07.2026, 21:00 Uhr – Maria Montessori
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21.07.2026, 21:00 Uhr – Chantal im Märchenland
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22.07.2026, 21:00 Uhr – Eine Million Minuten
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23.07.2026, 21:00 Uhr – Perfect Days
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24.07.2026, 21:00 Uhr – Horizon: An American Saga
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25.07.2026, 21:00 Uhr – Ich – Einfach unverbesserlich 4
Programm August (Teil 1)
(Filmstart immer um 20:45 Uhr / Einlass ab 19:45 Uhr)
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26.07. bis 05.08.2026 – Pause wegen des Villacher Kirchtags 🎡
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06.08.2026, 20:45 Uhr – Ein ganzes Leben
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07.08.2026, 20:45 Uhr – 20.000 Arten von Bienen
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08.08.2026, 20:45 Uhr – Fall Guy
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09.08.2026, 20:45 Uhr – Was ist schon normal?
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10.08.2026, 20:45 Uhr – Wunderland – Vom Kindertraum zum Welterfolg
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11.08.2026, 20:45 Uhr – Zwei zu eins
Programm August (Teil 2)
(Filmstart wegen der früheren Dunkelheit um 20:30 Uhr / Einlass ab 19:30 Uhr)
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12.08.2026, 20:30 Uhr – Die Gleichung ihres Lebens
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13.08.2026, 20:30 Uhr – Unschärferelation der Liebe
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14.08.2026, 20:30 Uhr – Gloria!
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15.08.2026, 20:30 Uhr – Twisters
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16.08.2026, 20:30 Uhr – Bad Boys: Ride or Die