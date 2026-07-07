Bald ist es wieder so weit: Der Kinosommer in Villach startet. Insgesamt stehen 27 FIlmabende am Plan.

Der Kinosommer in Villach startet bald wieder!

Der Kinosommer in Villach startet bald wieder!

Das Konzept, anspruchsvolle cineastische Unterhaltung unter freiem Himmel im Renaissance-Innenhof der Musikschule Villach, wird auch 2026 fortgesetzt. Mit durchschnittlich rund 150 Gästen pro Abend und insgesamt rund 5.000 Zuschauern zählen wir mittlerweile zu den beliebtesten Kulturevents der Innenstadt.

Ab 16. Juli

Vom 16. bis 25. Juli sowie vom 6. bis 25. August 2026 stehen insgesamt 27 Filmabende auf dem Programm. Bei der Terminplanung gab es heuer eine kleine, charmante Anpassung, wie Kinosommer-Leiter Fritz Hock verrät: „Parallel zum Semifinale der Fußball-WM wollten wir nicht starten. Den fehlenden Tag haben wir daher einfach hinten angehängt – und so für unser Publikum sogar einen zusätzlichen Samstag gewonnen.“

Die Eckpunkte des Programms 2026: Eröffnungsfilm (16. Juli): Die exklusive Vorpremiere der französischen Erfolgskomödie OH LA LA 2 – NEUE TESTS, NEUES CHAOS mit Christian Clavier.

Die exklusive Vorpremiere der französischen Erfolgskomödie mit Christian Clavier. Abschlussfilm (25. August): Das intensive französisch-spanische Drama SIRAT (Regie: Óliver Laxe), das weltweit bereits über ein Dutzend renommierter Auszeichnungen gewinnen konnte (darunter in Cannes).

Das intensive französisch-spanische Drama (Regie: Óliver Laxe), das weltweit bereits über ein Dutzend renommierter Auszeichnungen gewinnen konnte (darunter in Cannes). Die Bandbreite: Dazwischen zeigen wir das gesamte Spektrum des Kinos – inklusive ausgewählter Highlights für die ganze Familie an den Sonntagen.