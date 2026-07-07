Rasenmäh-Verbot ab 19 Uhr: Macht diese Regel im Sommer noch Sinn?

Heiße Sommertage sorgen für Polit-Hitze im Villacher Gemeinderat: Ein FPÖ-Dringlichkeitsantrag, das Rasenmähen wegen der Hitze auch nach 19 Uhr zu erlauben, blitzte ab. Die Politik verteidigte die Abendruhe für die Villacher.

Wer kennt es nicht: Im Sommer hat es tagsüber oft weit über 30 Grad. In der prallen Sonne den Rasenmäher anzuwerfen, grenzt da schon fast an Leistungssport. Die Villacher Freiheitlichen brachten deshalb bei der letzten Gemeinderatssitzung einen Dringlichkeitsantrag ein. Die Lärmschutzverordnung sollte an die „heißen Sommermonate“ angepasst werden.

Rasenmähen nach 19 Uhr?

Die Idee dahinter: Weil es tagsüber zu heiß ist, sollten laute Gartenarbeiten wie Rasenmähen oder Heckenschneiden behutsam und saisonal auch nach 19 Uhr erlaubt werden. Laut Antrag sollten die kühleren Abendstunden nutzbar werden. Es geht der FPÖ ausdrücklich nicht darum, „längere Lärmbelastungen zu schaffen oder das Ruhebedürfnis der Bevölkerung einzuschränken. Vielmehr solle geprüft werden, ob die bestehenden Regelungen unter Berücksichtigung der klimatischen Veränderungen noch ausgewogen sind oder ob eine behutsame Anpassung, etwa saisonal oder in klar definierten Fällen, sinnvoll sein könnte.,“ heißt in dem Antrag.

Seitenhieb von Vizebürgermeisterin

Schon beim Aufruf des Themas verpasste Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ) den Freiheitlichen einen Seitenhieb: „… Ist das das erste Dokument, in dem ihr den Klimawandel anerkennt?“ Nach dem kurzen Schmunzler wurde die Debatte aber schnell ernst und der Antrag stieß auf Gegenwind. Für Stadtrat Sascha Jabali (Verantwortung „Erde“) bräuchten Gruppen wie ältere Menschen, Kranke und Familien mit kleinen Kindern ihre verdiente Abendruhe und dies sei problematisch. Sein Konter: „Ich möchte darauf hinweisen, dass es in der Früh möglich ist. Da kann man auch diese kühlere Phase des Tages nutzen“ Er wolle eine ausführliche Auskunft der Behörde zu dem Thema, um zu prüfen, „was wir damit lostreten!“.

©Verantwortung Erde Für Stadtrat Sascha Jabali (Verantwortung „Erde“) bräuchten Gruppen wie ältere Menschen, Kranke und Familien mit kleinen Kindern ihre verdiente Abendruhe und dies sei problematisch.

Das sagt Villachs Bürgermeister

Auch Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) meldete sich zu Wort. Er sei „völlig dagegen!“, denn im Rathaus würden ohnehin schon regelmäßig Beschwerden über abendlichen Lärm eingehen. „Ich bekomme solche Anfragen massenhaft, nämlich warum der um 20 Uhr noch immer Rasen mäht“. Laut Albel gäbe es eine Vielzahl von Arbeitnehmerinnen und Arbeitern die bis 18 Uhr oder länger arbeiten und die möchten einfach ihre Ruhe haben, meint Albel. „Heute ist es der Rasenmäher und morgen ist es wahrscheinlich irgend etwas anderes, das länger laufen soll“ sieht der Stadtchef die Problematik. Die bestehenden Ruhezeiten hätten ihre absolute Berechtigung und dürften nicht aufgeweicht werden.

©5 Minuten Bürgermeister Günther Albel ist gegen die neue Lärmverordnung.

Erst „Ja“, dann abserviert

Richtig kurios wurde es dann bei der Abstimmung. Im ersten Schritt ging es nur darum, ob das Thema überhaupt dringend genug für die Tagesordnung sei. Hier stimmten SPÖ, FPÖ und ÖVP noch gemeinsam mit „Ja“. Doch als es Sekunden später um den eigentlichen Inhalt ging, ließen SPÖ und ÖVP die FPÖ im Regen stehen. Die anderen Fraktionen stimmten dagegen und der Antrag war vom Tisch. Das bedeutet für alle Villacher Hobbygärtner: Wer den Rasen trimmen will, muss das auch weiterhin vor 19 Uhr erledigen. Die strikte Abendruhe in Villach bleibt weiterhin Gesetz.

Jetzt seid ihr gefragt: Wie seht ihr das?

Die Gemüter in der Draustadt erhitzen sich bei diesem Thema mindestens genauso stark wie der Asphalt im Hochsommer. Auf der einen Seite steht der Wunsch nach wohlverdienter Ruhe am Feierabend, auf der anderen die Frage, ob man bei über 30 Grad tagsüber überhaupt noch gesund im Garten arbeiten kann. Was ist eure Meinung? Findet ihr die bestehende Regelung gut, weil die Abendruhe heilig sein sollte? Oder hättet ihr euch eine Lockerung für die heißen Sommermonate gewünscht? Schreibt uns eure Meinung direkt in die Kommentare oder diskutiert mit uns auf unserer Facebook-Seite!

Was gilt aktuell? Das sind die offiziellen Ruhezeiten Hobbygärtner in Villach müssen sich weiterhin streng an die bestehende Lärmschutzverordnung halten. Konkret bedeutet das: Der Betrieb von lauten Maschinen und Geräten – wie etwa Kettensägen, Kreissägen, Laubbläsern, Heckenscheren oder Häckslern – ist ausschließlich an Werktagen, also von Montag bis einschließlich Samstag, erlaubt. Absolutes Mäh- und Lärmverbot gilt hingegen in der Mittagszeit von 12.00 bis 15.00 Uhr sowie am Abend und in der Nacht von 19 bis 6 Uhr. An Sonn- und Feiertagen müssen die Geräte komplett schweigen. Exakt dieselben Zeiten gelten auch für das klassische Rasenmähen mit motorbetriebenen Geräten. Eine wichtige Ausnahme gibt es jedoch für moderne Technik: Der Betrieb von selbstfahrenden elektrischen Rasenmähern – also Mährobotern – ist auch außerhalb dieser Zeiten gestattet. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass sie so leise eingestellt sind, dass die Betriebsgeräusche an der nächstgelegenen Grundgrenze der Nachbarn kaum mehr wahrgenommen werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.07.2026 um 10:26 Uhr aktualisiert