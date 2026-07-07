2027 auf der Liste: Diese Partei tritt erstmals zur Wahl in Villach an

Nach einem jahrzehntelangen Engagement kandidiert die Partei "Die Bürgerliche Mitte" nun zum ersten Mal bei der Gemeinderatswahl in Villach.

Die Wurzeln der Partei reichen weit zurück: Über einen Zeitraum von zehn Jahren brachten sich Gerhard Godescha und Karl Hleb aktiv im Verein Mutbürger Kärnten ein. In dieser Phase fungierte Godescha zusammen mit Walter Polesnik zudem als Mitinitiator des Kärntner Seenvolksbegehrens. Die Initiative, die von zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern in ganz Kärnten mitgetragen wurde, bewirkte letztlich Modifikationen in der Landesverfassung sowie in mehreren Landesgesetzen. Aus den in dieser Zeit gesammelten Erfahrungen formierte sich schließlich die DBM als eine eigenständige politische Gruppierung für Villach.

Erstmals auf der Liste

Bei dem bevorstehenden Urnengang in Villach präsentiert sich die Liste nun erstmals der Bevölkerung. Das Team setzt sich neben Gerhard Godescha und Karl Hleb aus Thomas Merlin, Bojana Cosic und Andrea Mariacher zusammen. Die Beteiligten bringen vielfältige berufliche sowie persönliche Hintergründe ein, wobei das gemeinsame Ziel im Vordergrund steht, eine sachliche, transparente und bürgernahe Politik zu realisieren. Godescha betont: „Veränderung entsteht nur dann, wenn der Einzelne vor die Tür und in den öffentlichen Raum tritt. Eine lebendige Demokratie braucht Menschen, die bereit sind, sich für das Gemeinwesen einzusetzen.“

©DBM – Die Bürgerliche Mitte Österreich Parteiobmann Gerhard Godescha.

Vorstellungen geplant

Inhaltlich legt die DBM ihren Fokus auf eine solide Finanzpolitik, eine verantwortungsvolle Verwendung öffentlicher Gelder und transparente Entscheidungsprozesse. Die Leitlinien der Partei orientieren sich dabei an Sachlichkeit, Verlässlichkeit sowie wirtschaftlicher Vernunft. Für die kommenden Monate plant die DBM, ihre konkreten politischen Vorhaben und die einzelnen Teammitglieder näher vorzustellen. Zudem soll der Dialog mit den Einwohnerinnen und Einwohnern in sämtlichen Stadtteilen Villachs weitergeführt werden.