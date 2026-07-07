Nach Blitzeinschlag: Feuerwehren zu Waldbrand in Villach-Land alarmiert

In Kärnten kämpfen aktuell zahlreiche Feuerwehren gegen einen Waldbrand am „Breiten Kopf“. Unterstützung erhalten die Einsatzkräfte aus der Luft.

In Kärnten fordert aktuell ein Waldbrand den Einsatz zahlreicher Kräfte. Das Feuer, das seinen Ursprung bereits vor einigen Tagen gefunden haben soll, hält die regionalen Einsatzkräfte in Atem. Von der FF Kreuth aus Bad Bleiberg heißt es: „Aktuell stehen wir bei einem kleinen Waldbrand am Ganges Breiter Kopf im Einsatz.“

Polizeihubschrauber im Einsatz

Aufgrund des unwegsamen Geländes gestaltet sich die Brandbekämpfung als komplex, weshalb die Bodenkräfte aus der Luft unterstützt werden. Der Löscheinsatz wird durch einen Hubschrauber des BMI unterstützt. Neben der Besatzung des Polizeihubschraubers „Libelle“ der Polizei Kärnten und dem spezialisierten Waldbrandzug Kärnten samt Flughelfern sind etliche lokale Feuerwehren an den Löscharbeiten beteiligt.

Mehrere Feuerwehren vor Ort

Zu den alarmierten Kräften vor Ort zählen die FF Kreuth, die FF Bad Bleiberg, die FF Nötsch/Gail, die FF St.Georgen/Gail, die FF Feistritz/Gail sowie die FF Arnoldstein. Gemeinsam versuchen die Helfer, eine weitere Ausbreitung des Feuers im betroffenen Waldgebiet zu verhindern.

„Anspruchsvolle Bedingungen“

Auch die Einsatzkräfte der FF Arnoldstein heben die schwierige Lage des Feuers hervor: „Die Einsatzkräfte arbeiten unter anspruchsvollen Bedingungen daran, den Waldbrand einzudämmen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Der Polizeihubschrauber unterstützt die Löscharbeiten aus der Luft, während die Feuerwehren und Flughelfer den Boden- und Flugdienst koordinieren.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.07.2026 um 17:37 Uhr aktualisiert