Schwerer Unfall auf der A10 in Kärnten: Tunnelsperre nach Überschlag

Nach einem schweren Verkehrsunfall ist der Kroislerwandtunnel auf der Tauernautobahn (A10) zwischen Villach-West und Paternion-Feistritz aktuell gesperrt.

Wie Augenzeugen gegenüber 5 Minuten berichten, liegt ein Fahrzeug auf dem Dach, zudem sind zahlreiche Trümmerteile auf der Fahrbahn verteilt. Ein Rettungshubschrauber steht bereits im Einsatz. Die ASFINAG meldet derzeit einen Stau von 4,2 Kilometern – Tendenz weiter steigend.

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Umleitungsempfehlung

Verkehrsteilnehmer werden aus diesem Anlass gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Eine Umleitung ist über die Anschlussstelle Villach-West und die Drautal Straße (B100) eingerichtet.