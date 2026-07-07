Kärntner Landesbaupreis ging an modernen Bildungscampus in Villach

Der neue "Bildungscampus – Am Stadtpark" wurde mit dem Kärntner Landesbaupreis 2026 ausgezeichnet. Die Jury würdigte das innovative Projekt als ein echtes Lehrstück für moderne Bildungsarchitektur.

Der „Bildungscampus – Am Stadtpark“ in Villach ist mit dem Kärntner Landesbaupreis ausgezeichnet worden. Die Fachjury würdigte das Projekt als ein „Lehrstück“ für die Verbindung von Tradition und Zukunft sowie als „weit mehr als die Renovierung eines historischen Schulgebäudes“. Gelobt wurde insbesondere das Zusammenspiel aus denkmalgerechter Sanierung, moderner Bildungsarchitektur und Nachhaltigkeit.

„Gelungen, das Gebäude weiterzuentwickeln“

„Der Bildungscampus zeigt eindrucksvoll, dass Denkmalschutz und zeitgemäße Architektur kein Widerspruch sind. Es ist gelungen, das Gebäude behutsam weiterzuentwickeln und gleichzeitig höchste technische und nachhaltige Standards umzusetzen“, betont Baureferent Stadtrat Harald Sobe. Geplant von den Grazer balloon architekten ZT-OG, wurde bei der Umsetzung auf die Projektgemeinschaft SanierungsPLUS zurückgegriffen, um hochwertigere thermische Sanierungen im öffentlichen Raum voranzutreiben.

500 neue Betreuungsplätze

Mit der im Frühjahr beendeten Generalsanierung der ehemaligen Richard-Wagner-Schule entstand ein moderner Campus für die Volksschule 1 sowie vier Kindergarten- und Kindertagesstättengruppen. „Die Auszeichnung bestätigt den Weg unserer Bildungs- und Betreuungsoffensive. Wir investieren, um den Kindern bestmögliche Bedingungen für ein modernes Lernen zu bieten“, so Bildungsreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig. Rund 16 Millionen Euro wurden investiert. Neben weiteren Modernisierungen und Neubauten, wie in Vassach und St. Leonhard, entstehen so bis zum kommenden Schuljahr 500 zusätzliche Betreuungsplätze.