„Lassen wir uns nicht pflanzen“: Dritter Villacher Klimatag im Stadtpark

Der diesjährige Villacher Klimatag startete mit Begrüßungsworten von Pfarrer Thomas Körner, Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig, Bischofsvikar Hans-Peter Premur und Altbischof

Herwig Sturm. Moderiert wurde er von Ulrike Wöhlert. Am Vormittag war das Programm fest in den Händen der Jugend: Zahlreiche Kindergartengruppen und Schulklassen waren zu Besuch, heißt es in einer Aussendung.

Mitmachstationen um die Natur zu erleben

Die Kinder des Pfarrkindergartens St. Martin und der Waldorfschule Villach musizierten und pflanzten eine Linde als Symbol für Frieden und Verbundenheit. Mehrere Mitmachstationen warteten auf die jungen Besucher mit Spielen und Kreativem, das die Achtsamkeit für die Natur greif- und erlebbar machte, wird weiters mitgeteilt. Am Nachmittag wurden Pflanzkisten zum Mitnehmen gebaut, Kaffee und Kuchen luden zum Verweilen im Café Gl.u.eck, Stadtgrün-Chef Wolfgang Faller führte durch den Stadtpark, die Band „Green Connection“ und der heart.chor.Villach sorgten für musikalische Untermalung.

„Lassen wir uns nicht pflanzen“

Eine ökumenische Andacht mit Superintendentin Andrea Mattioli, Dechant Herbert Burgstaller und Pfarrer Thomas Körner waren der spirituelle Abschluss eines „nachhaltigen“ Tages. Die drei kirchlichen Vertreter pflanzten gemeinsam eine zweite Linde, dazu sagte die Superintendentin: „Lassen wir uns nicht pflanzen, übernehmen wir Verantwortung für unseren Planeten!“ Ein ökumenisches Projektteam verantwortet die Planung und Durchführung des Klimatages. Zu ihm gehören Yvonne Almeida, Luisemarie Höhndorf, Harald Jost, Thomas Körner, Rudi Lechner, Martin Sattlegger, Sabina Schautzer, Heidi Wassermann- Dullnig, Ulrike Wöhlert.