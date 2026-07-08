Wasserrettung Sattendorf lädt wieder zu Rettungsschwimmkursen

Die Einsatzstelle der Österreichischen Wasserrettung in Sattendorf bietet auch heuer wieder Kurse und die Möglichkeit Teil des Teams zu werden an.

Wenn du gerne im Wasser bist und auch Menschen helfen möchtest, dann lädt dich die Wasserrettung Sattendorf ein, Teil ihres Teams zu werden. Auch dieses Jahr gibt es im Sommer wieder Helfer-Retterscheinkurse mit erfahrenen Rettungsschwimmlehrern, sowie einem motivierten Ausbilderteam.

Rettungsgeräte, Techniken, Erste Hilfe und mehr

Zu erlernen gibt es einiges, wie die Einschulung auf Motorboote, Rettungsgeräte, Rettungstechniken und Erste Hilfe. Der Juli-Kurs läuft bereits. Den nächsten Helfer-Retterscheinkurs gibt es dann vom 10. bis 16. August (von 17 bis 20 Uhr). Am 11. Juli startet ein Juniorretterkurs ab 16 Uhr. Die Kurse sind bei der Einsatzstelle im Gerlitzenbad am Ossiacher See. Spaß und jede Menge Action sind vorprogrammiert. Anmeldungen sind online möglich.

©ÖWR Sattendorf Die Einsatzstelle der Österreichischen Wasserrettung in Sattendorf bietet auch heuer wieder Kurse und die Möglichkeit Teil des Teams zu werden an.