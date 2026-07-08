Amerikanische Autos rollen bald am Faaker See an

Chrom, V8-Sound und jede Menge amerikanisches Flair: Mitte Juli wird der Faaker See erneut zum Mekka für Fans von US-Cars und Jeeps.

Vom 17. bis 19. Juli findet am Faaker See bereits zum zehnten Mal das US Car & Jeep Treffen statt.

Vom 17. bis 19. Juli findet am Faaker See bereits zum zehnten Mal das US Car & Jeep Treffen statt.

Wenn mächtige V8-Motoren aufheulen und glänzende Oldtimer neben modernen Muscle Cars parken, ist am Faaker See wieder US-Car-Zeit. Von 17. bis 19. Juli findet am Gelände des Faaker Bauernmarkts bereits zum 10. Mal das „US Car & Jeep Treffen“ statt.

Zahlreiche Besucher erwartet

In den vergangenen Jahren lockte die Veranstaltung nach Angaben der Organisatoren mehr als 50.000 Besucher sowie über 2.000 amerikanische Fahrzeuge an. Auch heuer sollen wieder unzählige Klassiker, Pick-ups, Jeeps und Muscle Cars aus Österreich und den Nachbarländern nach Kärnten kommen.

V8-Sound trifft Street Food

Neben den Fahrzeugen spielt auch das Rahmenprogramm eine große Rolle. Parallel zum US-Car-Treffen findet wieder ein Street-Food-Market statt. Internationale Spezialitäten, Live-Musik, eine Shoppingmeile und ein Barbershop sollen für echtes US-Feeling sorgen. Auch Familien kommen auf ihre Kosten – unter anderem dank Kinderspielplatz und Autodrom.

Beliebte Rundfahrten um den Faaker See

Zu den Höhepunkten zählen traditionell die gemeinsamen Ausfahrten der US-Fahrzeuge rund um den Faaker See. Die „Friday Night Cruise“ startet am Freitag um 18 Uhr, die „Saturday Night Cruise“ folgt am Samstag um 17.30 Uhr. Dabei können Besucher die amerikanischen Fahrzeuge nicht nur im Stand, sondern auch auf der Straße erleben. Am Samstag und Sonntag werden die Autos außerdem beim Festzelt präsentiert. Den Abschluss bildet am Sonntag die Prämierung der schönsten Fahrzeuge.