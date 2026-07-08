Nach Generationswechsel: Bekanntes Traditionslokal in Villach insolvent

Vor drei Jahren verabschiedete sich der beliebte Wirt „Dimi“ Varnavas in den Ruhestand. Nun gibt es schlechte Nachrichten: Über die Betreibergesellschaft des Villacher Traditionslokals Delphi wurde ein Konkursverfahren eröffnet.

Viele Villacher verbinden mit dem Restaurant Delphi in der Lederergasse Erinnerungen an griechische Spezialitäten und Gastgeber Dimitrios „Dimi“ Varnavas. Erst 2023 verabschiedete sich der langjährige Gastronom nach Jahrzehnten in den Ruhestand. Das Lokal blieb damals in Familienhand. Nun sorgt eine Insolvenz für neue Schlagzeilen. Über die AT Delphi KG wurde heute am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet.

Nach Pensionierung blieb das Restaurant in Familienhand

Als „Dimi“ 2023 seinen Abschied in die Pension bekannt gab, endete für ihn eine jahrzehntelange Laufbahn in der Villacher Gastronomie. Seit 1996 war das Restaurant Delphi fixer Bestandteil der Innenstadt und entwickelte sich zu einer beliebten Anlaufstelle für Liebhaber der griechischen Küche. Ganz verabschieden wollte sich der Gastronom damals allerdings nicht. Nach einem Urlaub in Griechenland kündigte er an, weiterhin im Familienbetrieb auszuhelfen, solange seine Frau noch mitarbeitet.

Konkursverfahren eröffnet

Jetzt wurde über Antrag eines Gläubigers am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren über die AT Delphi KG eröffnet. Das Unternehmen betreibt das Gastronomiegewerbe in Villach. Zum Insolvenzverwalter wurde Dr. Bernhard Hundegger aus Villach bestellt. Wie hoch die Verbindlichkeiten des Unternehmens sind, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch ob Arbeitnehmer von der Insolvenz betroffen sind, war zunächst offen. Gläubiger können ihre Forderungen bis 24. August 2026 anmelden. Wie es mit dem traditionsreichen Restaurant weitergeht, ist derzeit noch nicht bekannt. Weder zur Fortführung des Betriebs noch zu möglichen Sanierungsmaßnahmen liegen bislang Informationen vor.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.07.2026 um 14:46 Uhr aktualisiert