„Longevity ist das neue Wellness“: Sommerevent in Velden

Ein stimmungsvoller Sommerabend am Gemonaplatz in Velden am Wörthersee stand kürzlich ganz im Zeichen von Gesundheit, Vorsorge und modernem Unternehmertum.

Am Gemonaplatz in Velden am Wörthersee ging ein stimmungsvolles Sommerevent über die Bühne.

Am Gemonaplatz in Velden am Wörthersee ging ein stimmungsvolles Sommerevent über die Bühne.

Die lokale Saloninhaberin Ingrid Bein lud gemeinsam mit der Marke La Biosthétique zu einer Veranstaltung unter dem Motto „Longevity ist das neue Wellness“. Seit mittlerweile 22 Jahren ist Bein mit ihrem Salon in Velden ansässig.

„Ich bin überwältigt“

Auch Bürgermeisterin Margit Heissenberger, Tourismuschef Hannes Markowitz und Gemeindevorstand Markus Kuntaritsch waren vor Ort. Das Event wurde von Schirin Zandi organisiert und moderiert. Für das passende Ambiente und die musikalische Begleitung sorgte Simon Stadler am gläsernen Klavier. Die Gastgeberin freute sich über einen gelungenen Abend: „Ich bin überwältigt, wie viele Partner, Freunde, Wegbegleiter sowie Kundinnen und Kunden meiner Einladung gefolgt sind. Longevity bedeutet für mich, Körper und Geist bewusst zu pflegen.“

Fokus der Veranstaltung

Im Fokus der Veranstaltung stand die Philosophie, Schönheit und Wohlbefinden langfristig und nachhaltig zu betrachten. Florian Fischer, Vertriebsdirektor von La Biosthétique Österreich, stellte in diesem Kontext die neuen Pflegekonzepte auf Basis natürlicher Wirkstoffe vor. Bei kulinarischer Betreuung durch die Unternehmerfamilie Tyl sowie Beiträgen weiterer lokaler Partner wie Rolf Kams, Micky Lelas und Dieter Mulle bot der laue Sommerabend einen Abend für intensiven Austausch am schönen Wörthersee.

Unter den Gästen waren auch …

Zu den Gästen zählten unter anderem Tochter und ebenso Biosthetik-Friseurin Barbara Seidl-Bein mit Gatten Armin Seidl, Elisabeth Neuscheller von Schloss Leonstain, Motorclubyacht Velden President Iglauer Franz mit seiner Daniela, Silberschmuckexperten Katharina Zimmer und Mladen Bakula, das Gastronomiepowerpaar Franz und Maria Böhmer, Hollywoodchefin Mariane Jutz, Promoterin Monika Fellner, kleinste Barchefin Marisa Missoni und Eventprofi Wolfgang Kudler.