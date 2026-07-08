Adlerarena Burg Landskron bekommt schon bald neue Außenstelle

Die Adlerarena Burg Landskron bekommt schon bald mehr Platz für Greifvögel, vor allem für die Zucht. Es wird eine Außenstelle errichtet.

Es erfolgte bereits der Baustart für die neue Außenstelle der Greifvogelwarte Landskron.

Es erfolgte bereits der Baustart für die neue Außenstelle der Greifvogelwarte Landskron.

Die Adlerarena Burg Landskron ist ein beliebtes Ausflugsziel, doch nicht nur unter den Kärntnern. Die Flugschau auf der majestätischen Burg in Villach zieht auch viele Touristen an. Besondere Greifvögel werden dabei den Menschen näher gebracht und allerhand Wissenswertes vermittelt. Doch die Adlerarena ist auch dafür bekannt Findlinge aufzunehmen und sie wieder aufzupäppeln. Nun wird es auch eine Außenstelle geben damit mehr Platz vorhanden ist.

Volieren für Vögel

Die Adlerarena stellt eine wichtige Einrichtung in Österreich für die Aufzucht von Greifvögeln dar. Seit Jahren schon will man zusätzlich Platz schaffen, doch bislang kam es zu keinen baulichen Maßnahmen, heißt es in einem Bericht der „Kronen Zeitung“. Der Standort ist bei der ehemaligen „Wornighube“. Trotz grünem Licht der Gemeinde Velden, habe sich der Baustart aber verzögert.

Arbeiten haben begonnen

Nun ist es aber soweit. Wie Franz Schüttelkopf von der Adlerarena Burg Landskron auf Nachfrage von 5 Minuten mitteilt, werden dort weitere Volieren für die Vögel gebaut. Aktuell haben die ersten Arbeiten schon begonnen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.07.2026 um 13:47 Uhr aktualisiert