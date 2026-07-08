Kunst im öffentlichen Raum: Villach hat neuen Blickfang

Einen neuen Blickfang gibt es ab sofort im Khevenhüllerpark zu bewundern: Künstler Andreas Feil stellte der Stadt Villach eine markante Stahl-Skulptur zur Verfügung.

Eigentlich liegt der Fokus des freischaffender Künstlers Andreas Feil auf der Landschaftsmalerei, doch für die Draustadt scheint er eine Ausnahme gemacht zu haben. Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) nahm am Dienstag ein wertvolles Gastgeschenk des in München geborenen Malers entgegen: Eine Stahl-Skulptur, welche nun im neuen Khevenhüllerpark in Villach steht.

Repräsentiert Villachs Strahlkraft

Mit der Skulptur „Ohne Titel“ aus dem Jahr 2025 akzentuiert Feil den öffentlichen Raum in Villach: optimistisches Signalweiß im Vordergrund von Natur und Architektur. Er betont: „Als Städter schätze ich die Strahlkraft Villachs über ihr verbautes Gebiet hinaus.“ Bürgermeister Ablel zeigt sich dankbar: „Sie ist ein passender, moderner Kontrapunkt zum Gebäude der Khevenhüller-Schule und ich freue mich sehr darüber.“