Skip to content
Region auswählen:
/ ©FF Damtschach
Ein Bild auf 5min.at zeigt Personen, die um das neue Mehrzweckfahrzeug der Feuerwehr Damtschach stehen.
Die Fahrzeugsegnung erfolgte in einem würdigen Rahmen.
Damtschach
08/07/2026
Schlüsselübergabe

Feuerwehr freut sich über neues Mehrzweckfahrzeug

Feierlicher Anlass bei der Freiwilligen Feuerwehr Damtschach: Das neue Mehrzweckfahrzeug wurde kürzlich offiziell in den Dienst gestellt. In die Anschaffung wurden rund 200.000 Euro investiert.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(128 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Bürgermeisterin Doris Liposchek (SPÖ) stellte gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Damtschach das neue Mehrzweckfahrzeug feierlich in den Dienst. „Ich wünsche allzeit gute Fahrt, unfallfreie Einsätze und ein sicheres Nachhausekommen“, betonte die Gemeindechefin in ihrer Ansprache. Als Fahrzeugpatinnen dienten Petra Egger und Sabine Hubmann. Die Segnung des Fahrzeugs nahm Provisor Bruno Jesu Stephen Arava vor.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Personen, die um das neue Mehrzweckfahrzeug der Feuerwehr Damtschach stehen.
©FF Damtschach
Die Kameradschaft mit den Ehrengästen und Fahrzeugpatinnen.

Schlüsselübergabe

Liposchek wünschte Kommandant Wilfried Waldhauser eine gute Fahrt. Einen Großteil der Finanzierung hat die Gemeinde Wernberg übernommen. Auch der Kärntner Landesfeuerwehrverband hat den Kauf mit 66.500 Euro gefördert. Bereitgestellt wurde auch die nötige Ausstattung im Fahrzeug. Liposchek: „Ein großes Danke gilt allen Feuerwehrfrauen und -männern für ihren ehrenamtlichen und freiwilligen Einsatz im Dienst der Allgemeinheit.“

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at