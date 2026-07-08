Feuerwehr freut sich über neues Mehrzweckfahrzeug

Feierlicher Anlass bei der Freiwilligen Feuerwehr Damtschach: Das neue Mehrzweckfahrzeug wurde kürzlich offiziell in den Dienst gestellt. In die Anschaffung wurden rund 200.000 Euro investiert.

Bürgermeisterin Doris Liposchek (SPÖ) stellte gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Damtschach das neue Mehrzweckfahrzeug feierlich in den Dienst. „Ich wünsche allzeit gute Fahrt, unfallfreie Einsätze und ein sicheres Nachhausekommen“, betonte die Gemeindechefin in ihrer Ansprache. Als Fahrzeugpatinnen dienten Petra Egger und Sabine Hubmann. Die Segnung des Fahrzeugs nahm Provisor Bruno Jesu Stephen Arava vor.

©FF Damtschach Die Kameradschaft mit den Ehrengästen und Fahrzeugpatinnen.

Schlüsselübergabe

Liposchek wünschte Kommandant Wilfried Waldhauser eine gute Fahrt. Einen Großteil der Finanzierung hat die Gemeinde Wernberg übernommen. Auch der Kärntner Landesfeuerwehrverband hat den Kauf mit 66.500 Euro gefördert. Bereitgestellt wurde auch die nötige Ausstattung im Fahrzeug. Liposchek: „Ein großes Danke gilt allen Feuerwehrfrauen und -männern für ihren ehrenamtlichen und freiwilligen Einsatz im Dienst der Allgemeinheit.“