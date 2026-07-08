Skip to content
Region auswählen:
/ ©zVg.
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Volksschüler beim Zirkusauftritt.
Im Rahmen einer Zirkus-Projektwoche wuchsen die Kinder der Volksschule St. Jakob über sich hinaus.
St. Jakob im Rosental
08/07/2026
Projektwoche
#goodnews

Manege frei: Kärntner Volksschüler wurden zu Zirkus-Artisten

Clowns, Drahtseiltänzer, Zauberer und Jongleure: Gemeinsam mit dem Projektzirkus "MoonCat" erlebten die Schüler der Volksschule St. Jakob im Rosental im Bezirk Villach-Land eine außergewöhnliche Projektwoche.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(153 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Bereits am Sonntag herrschte reges Treiben auf der Wiese vor dem Gemeindeamt in St. Jakob im Rosental. Gemeinsam mit dem Team von MoonCat, dem gesamten Lehrerteam und engagierten Vätern wurde – mitten in der Hitzewelle – das große Zirkuszelt aufgebaut. Tatkräftige Unterstützung kam zudem von der Gemeinde St. Jakob im Rosental. Und so verwandelte sich das Gelände in eine bunte Trainingsarena für die Volksschüler.

Ein Bild auf 5min.at zeigt die Volksschüler vor dem Zirkuszelt.
©zVg.
Tagelang wurde für den großen Zirkusauftritt geprobt.

Volles Haus beim Zirkusprojekt

Organisiert wurde das Schulprojekt von Pädagogin Dagmar Gfrerer. In sieben altersgemischten Gruppen – von der ersten bis zur vierten Schulstufe – studierten die Kinder dann ihre Kunststücke ein. Ob Clowns, Drahtseiltänzer, Trapezkünstler, Zauberer, Fakire, Akrobaten oder Jongleure – jedes Kind fand seine Rolle. Nach einer erfolgreichen Generalprobe vor Kindergartenkindern folgten zwei ausverkaufte Shows am Donnerstag und Freitag. Mit dem gemeinsamen Zeltabbau am Freitagnachmittag ging die Zirkus-Projektwoche dann erfolgreich zu Ende.

Ein Bild auf 5min.at zeigt die Volksschüler beim Zirkusauftritt.
©zVg.
Ein voller Erfolg: Die Zirkusvorführungen waren restlos ausverkauft.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at