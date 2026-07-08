Manege frei: Kärntner Volksschüler wurden zu Zirkus-Artisten
Clowns, Drahtseiltänzer, Zauberer und Jongleure: Gemeinsam mit dem Projektzirkus "MoonCat" erlebten die Schüler der Volksschule St. Jakob im Rosental im Bezirk Villach-Land eine außergewöhnliche Projektwoche.
Bereits am Sonntag herrschte reges Treiben auf der Wiese vor dem Gemeindeamt in St. Jakob im Rosental. Gemeinsam mit dem Team von MoonCat, dem gesamten Lehrerteam und engagierten Vätern wurde – mitten in der Hitzewelle – das große Zirkuszelt aufgebaut. Tatkräftige Unterstützung kam zudem von der Gemeinde St. Jakob im Rosental. Und so verwandelte sich das Gelände in eine bunte Trainingsarena für die Volksschüler.
Volles Haus beim Zirkusprojekt
Organisiert wurde das Schulprojekt von Pädagogin Dagmar Gfrerer. In sieben altersgemischten Gruppen – von der ersten bis zur vierten Schulstufe – studierten die Kinder dann ihre Kunststücke ein. Ob Clowns, Drahtseiltänzer, Trapezkünstler, Zauberer, Fakire, Akrobaten oder Jongleure – jedes Kind fand seine Rolle. Nach einer erfolgreichen Generalprobe vor Kindergartenkindern folgten zwei ausverkaufte Shows am Donnerstag und Freitag. Mit dem gemeinsamen Zeltabbau am Freitagnachmittag ging die Zirkus-Projektwoche dann erfolgreich zu Ende.