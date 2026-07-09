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Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist ein Feuerwehrhütchen und das Feuerwehrauto auf einer gepflasterten Straße.
Mehrere Leser berichten von einem Unfall.
Treffen
09/07/2026
Verkehrsunfall

Stau in Villach-Land: Unfall bei Kreisverkehr bremst Pendler aus

In Treffen am Ossiacher See kam es am Donnerstagmorgen zu einem Unfall im Bereich eines Kreisverkehrs. Die Feuerwehr steht im Einsatz.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(75 Wörter)
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Wie mehrere Leser gegenüber 5 Minuten berichten, kommt es aktuell am Donnerstagmorgen im Straßenverkehr bereits zu einer ersten Meldung. In Treffen am Ossiacher See hat sich im Bereich eines Kreisverkehrs ein Unfall ereignet.

Langer Strau

Laut Augenzeugenberichten stehen dort mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr im Einsatz und es staut sich bis hin zur Autobahnabfahrt Villach/Ossiachersee. Ob es Verletzte gibt, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.07.2026 um 08:27 Uhr aktualisiert
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