Stau in Villach-Land: Unfall bei Kreisverkehr bremst Pendler aus

In Treffen am Ossiacher See kam es am Donnerstagmorgen zu einem Unfall im Bereich eines Kreisverkehrs. Die Feuerwehr steht im Einsatz.

Wie mehrere Leser gegenüber 5 Minuten berichten, kommt es aktuell am Donnerstagmorgen im Straßenverkehr bereits zu einer ersten Meldung. In Treffen am Ossiacher See hat sich im Bereich eines Kreisverkehrs ein Unfall ereignet.

Langer Strau

Laut Augenzeugenberichten stehen dort mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr im Einsatz und es staut sich bis hin zur Autobahnabfahrt Villach/Ossiachersee. Ob es Verletzte gibt, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.07.2026 um 08:27 Uhr aktualisiert