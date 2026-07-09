Silber bei Bahnen-EM: Kärntner Talent stürmt aufs Podest

Sensationeller Auftakt bei der Bahnradsport-Europameisterschaft in Cottbus: Der Kärntner Heimo Fugger hat sich gleich am ersten Tag der Titelkämpfe die Silbermedaille im Ausscheidungsrennen gesichert. Für das junge Ausnahmetalent aus Wernberg (Bezirk Villach-Land) ist der Austragungsort dabei ein Pflaster mit besonderer Bedeutung.

Größter Meilenstein im Vorjahr

Bereits bei den Junioren-Europameisterschaften 2024 feierte er in Cottbus seinen ersten großen internationalen Triumph, als er Gold im Punktefahren und ebenfalls Silber im Ausscheidungsrennen holte. Im August des Vorjahres 2025 folgte sein bislang größter Meilenstein, als er sich bei der Junioren-WM in Apeldoorn in den Niederlanden zum Weltmeister im Ausscheidungsrennen krönte und damit als allererster Kärntner Rad-Weltmeister Geschichte schrieb.

„Radsportfamilie drückt dir die Daumen“

Die herausragende Leistung des Nachwuchsstars sorgt auch in der Heimat für große Begeisterung. Sportreferent Landeshauptmann Daniel Fellner reagierte hocherfreut auf den jüngsten Erfolg und übermittelte seine Glückwünsche: „Was für ein Auftakt! Am ersten Tag der EM im Bahnradsport in Cottbus holt sich unser Supertalent Heimo Fugger die Silberne im Ausscheidungsrennen. Herzliche Gratulation!“ Mit Blick auf die noch anstehenden Entscheidungen im Rahmen der Europameisterschaft fügte Fellner motivierende Worte an das Radtalent hinzu: „Die gesamte Kärntner Radsportfamilie drückt dir für die weiteren Wettrennen fest die Daumen!“