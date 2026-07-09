Schäden entdeckt! Stadt Villach sperrt vorsorglich eine Brücke

Der Unterschütter Gailsteg ist ab sofort für den Rad- und Fußgängerverkehr komplett gesperrt. Bei einer Routinekontrolle wurden Mängel am Unterbau der Brücke festgestellt.

Der Unterschütter Gailsteg muss mit sofortiger Wirkung für den Rad- und Fußgängerverkehr gesperrt werden. Bei einer Routinekontrolle wurden Mängel am Unterbau des Bauwerks festgestellt, weshalb die Sperrung als vorsorgliche Sicherheitsmaßnahme erfolgt, meldet die Stadt am Donnerstagvormittag.

Zwei Umleitungen

Seitens der Stadt wird dazu erklärt: „Um die Sicherheit zu gewährleisten, werden die Brückenbauwerke der Stadt regelmäßig überprüft. Bei einer Routinekontrolle des Unterschütter Gailstegs wurden Schäden am Unterbau festgestellt“. Für den Fuß- und Radverkehr wurden bereits zwei Umleitungen eingerichtet. Von Süd-Osten kommend führt die Strecke über die Gailbrücke im Bereich Fürnitz, während für den Bereich in der Oberschütt die dortige Landesstraßenbrücke als Ausweichroute dient.

Neuerrichtung des Bauwerks

Derzeit wird die Neuerrichtung des Bauwerks geprüft. Der Steg befindet sich jeweils zur Hälfte im Eigentum der Stadt Villach und der Marktgemeinde Arnoldstein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.07.2026 um 10:55 Uhr aktualisiert