In Graben geschleudert: Neue Details zu heftigem Unfall in Villach-Land

Eine eingeklemmte Lenkerin musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Die B94 war für die Dauer der Rettungs- und Bergearbeiten für den Frühverkehr komplett gesperrt.

Heute Morgen kam es auf der B94 am Ossiacher See zu einem schweren Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw.

Heute Morgen kam es auf der B94 am Ossiacher See zu einem schweren Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw.

Heute gegen 7:15 Uhr ereignete sich auf der B94 im Bereich des Kreisverkehrs in Treffen am Ossiacher See, Seespitz, ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, bei dem eine Person als vermutlich eingeklemmt gemeldet wurde – wir haben berichtet, dass es zu einem kilometerlangen Stau kam. Der Leitstellenverbund Kärnten alarmierte daraufhin umgehend die Hauptfeuerwache Villach sowie die Freiwilligen Feuerwehren Treffen und Winklern-Einöde.

Im Auto eingeklemmt

Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der FF-Treffen und des Technischen Zuges der Hauptfeuerwache Villach konnte rasch festgestellt werden, dass ein Pkw mit einem Lkw auf der Bundesstraße kollidiert war, wobei der Pkw durch die Wucht des Aufpralls in den Straßengraben geschleudert wurde. „Die Lenkerin war in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und konnte dieses nicht selbständig verlassen“, berichtet HBI Harald Geissler, Kommandant der Hauptfeuerwache Villach. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Notarzt wurde die Frau mithilfe von hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug befreit.

©HFW Villach

Lenkerin im LKH

Anschließend erfolgte die schonende Rettung mittels Spineboards, bevor sie dem Roten Kreuz übergeben und mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Villach eingeliefert wurde. Der Lenker des Lkw konnte sein Fahrzeug selbständig verlassen und wurde ebenfalls vom Roten Kreuz medizinisch versorgt. Durch den Zusammenstoß wurde eine Dieselleitung des Lkw beschädigt, weshalb die Einsatzkräfte den austretenden Treibstoff auffingen und die ausgelaufenen Betriebsmittel banden, um eine Umweltgefährdung zu verhindern. Zudem wurde die Unfallstelle umfassend abgesichert und vorsorglich ein Brandschutz aufgebaut.

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Nach Abschluss der Bergungsarbeiten durch einen privaten Abschleppdienst und der polizeilichen Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn gemeinsam mit den eingesetzten Feuerwehren gereinigt. Während der gesamten Einsatzdauer war die B94 im Bereich der Unfallstelle für den gesamten Verkehr gesperrt. Im Einsatz standen die Hauptfeuerwache Villach mit 20 Mann und 5 Fahrzeugen, die FF Treffen, die FF Winklern Einöde sowie die Polizei, das Rote Kreuz mit dem Notarzt und die Straßenmeisterei.