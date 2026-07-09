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Verlorenes Ladegut sorgt für Stau auf der A2 bei Villach
Stau herrscht am Donnerstagnachmittag auf der A2 Südautobahn auf Höhe des Knotens Villach. In Fahrtrichtung Klagenfurt liegen mehrere Styroporplatten auf der Straße. Die Aufräumarbeiten laufen.
Auf der A2 Südautobahn blockieren herabgefallene Ladungsteile derzeit den Verkehrsfluss in Fahrtrichtung Klagenfurt. Ein Fahrzeug hat am Donnerstagnachmittag im Bereich des Knotens Villach offenbar mehrere Styroporplatten verloren. Mitarbeiter der ASFINAG sind bereits vor Ort, um die Fahrbahn zu säubern. Aufgrund der laufenden Aufräumarbeiten ist der betroffene Abschnitt nur eingeschränkt befahrbar. 5 Minuten Lesern zufolge kommt es zu Verzögerungen. Demnach hat sich bereits ein Rückstau gebildet. „Es geht nur stockend voran.“
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.07.2026 um 14:51 Uhr aktualisiert
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