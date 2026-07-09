Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Stau auf der Autobahn.
Es staut sich auf der A2 Südautobahn bei Villach.
A2 Südautobahn
09/07/2026
Styroporplatten

Verlorenes Ladegut sorgt für Stau auf der A2 bei Villach

Stau herrscht am Donnerstagnachmittag auf der A2 Südautobahn auf Höhe des Knotens Villach. In Fahrtrichtung Klagenfurt liegen mehrere Styroporplatten auf der Straße. Die Aufräumarbeiten laufen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(86 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Auf der A2 Südautobahn blockieren herabgefallene Ladungsteile derzeit den Verkehrsfluss in Fahrtrichtung Klagenfurt. Ein Fahrzeug hat am Donnerstagnachmittag im Bereich des Knotens Villach offenbar mehrere Styroporplatten verloren. Mitarbeiter der ASFINAG sind bereits vor Ort, um die Fahrbahn zu säubern. Aufgrund der laufenden Aufräumarbeiten ist der betroffene Abschnitt nur eingeschränkt befahrbar. 5 Minuten Lesern zufolge kommt es zu Verzögerungen. Demnach hat sich bereits ein Rückstau gebildet. „Es geht nur stockend voran.“

Das Bild auf 5min.at zeigt einen Stau auf der Autobahn.
©5 Minuten |
Styroporplatten sind auf die Fahrbahn gestürzt.
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Stau auf der Autobahn.
©5 Minuten |
Die Aufräumarbeiten der ASFINAG laufen auf Hochtouren.
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Stau auf der Autobahn.
©5 Minuten |
Autofahrer müssen etwas mehr Zeit einplanen.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.07.2026 um 14:51 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at