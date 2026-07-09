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/ ©Porcia/Volker Schmidt
Ein Bild auf 5min.at zeigt das Ensemble des Theaterwagens „Porcia“.
Das Ensemble gibt zwei Vorstellungen in der Freizeitanlage Kellerberg.
Weißenstein
09/07/2026
Kultur-Highlight
#goodnews

Theaterwagen kommt im August für zwei Vorstellungen nach Weißenstein

Vorhang auf! Das Ensemble des Theaterwagens Porcia lädt am Samstag, dem 22. August 2026, wieder zu zwei Komödien in die Freizeitanlage Kellerberg in der Marktgemeinde Weißenstein ein.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(91 Wörter)
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Das Ensemble des Theaterwagens Porcia gastiert bald wieder in der Marktgemeinde Weißenstein. Am Samstag, dem 22. August 2026, verwandelt sich die Freizeitanlage Kellerberg gleich zweimal in eine Bühne. Das Programm beginnt um 17 Uhr mit der Kinderkomödie „Das Eulenmädchen“, gefolgt von der Komödie „Der Brandner Kaspar“ um 18.30 Uhr. Tickets für die beiden Vorstellungen sind ab sofort im hiesigen Gemeindeamt erhältlich. Sollte das Wetter nicht mitspielen, werden die Aufführungen kurzfristig in das Kulturhaus Weißenstein verlegt.

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