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Ein Bild auf 5min.at zeigt sechs Männer, die jeweils einen gelben Streifen in der Hand halten, auf dem mehrmals das Wort Villach steht.
Nach der Generalsanierung wurde das Spielfeld am Donnerstag feierlich eröffnet.
Villach
09/07/2026
Festakt
#goodnews

Alpen Arena Villach: Saniertes Spielfeld feierlich eröffnet

Das Mehrzweck-Spielfeld in der Villacher Alpen Arena wurde in den vergangenen Monaten generalsaniert. Rund 100.000 Euro wurden investiert. Am Donnerstag erfolgte nun die feierliche Eröffnung.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(164 Wörter)
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Das Mehrzweck-Spielfeld in der Villacher Alpen Arena ist zu 90 Prozent ausgelastet und wird von vielen Vereinen genutzt. Wegen dieser hohen Beanspruchung war eine Generalsanierung erforderlich: Seit dem Frühjahr wurden ein neuer, 135 Meter langer Betonring zur Stabilisierung gebaut sowie 1.800 Quadratmeter gelenkschonende, wartungsfreie Mattenfliesen verlegt.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Landeshauptmann Daniel Fellner, Jan Doricky, den Präsidenten des österreichischen Ballhockeyverbandes sowie Stadtrat Harald Sobe.
©LPD Kärnten/Steinacher
Am Foto: Landeshauptmann Daniel Fellner, Jan Doricky, den Präsidenten des österreichischen Ballhockeyverbandes und Stadtrat Harald Sobe (v.l.)

Outdoor-Spielfläche

Land Kärnten und Stadt Villach teilen sich die Gesamtkosten mit rund 100.000 Euro. „Kärnten versteht sich als aktives Sportland, und das funktioniert nur, wenn wir unseren Vereinen, Sportlerinnen, Sportlern und Talenten die passende Infrastruktur bieten“, betonte Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) am Donnerstag bei der feierlichen Eröffnung. Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) erklärte: „Für die Sportstadt Villach ist die Sanierung ein großer Schritt. Damit steht nicht nur hunderten Aktiven eine moderne Anlage für die nächsten 25 Jahre zur Verfügung, es gibt auch für viele Nachtuchs-Talente eine wichtige und verlässliche Infrastruktur. Mit solchen Investitionen sichern wir Sport in Villach auf Generationen ab.“

Ein Bild auf 5min.at zeigt die Mannschaft des VAS Villach.
©LPD Kärnten/Steinacher |
100.000 Euro für den Sport.
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Mannschaft des ASKÖ Hockey Villach.
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Das sanierte Mehrzweck-Spielfeld in der Villacher Alpen Arena ist eröffnet.
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