Alpen Arena Villach: Saniertes Spielfeld feierlich eröffnet

Das Mehrzweck-Spielfeld in der Villacher Alpen Arena wurde in den vergangenen Monaten generalsaniert. Rund 100.000 Euro wurden investiert. Am Donnerstag erfolgte nun die feierliche Eröffnung.

Das Mehrzweck-Spielfeld in der Villacher Alpen Arena ist zu 90 Prozent ausgelastet und wird von vielen Vereinen genutzt. Wegen dieser hohen Beanspruchung war eine Generalsanierung erforderlich: Seit dem Frühjahr wurden ein neuer, 135 Meter langer Betonring zur Stabilisierung gebaut sowie 1.800 Quadratmeter gelenkschonende, wartungsfreie Mattenfliesen verlegt.

©LPD Kärnten/Steinacher Am Foto: Landeshauptmann Daniel Fellner, Jan Doricky, den Präsidenten des österreichischen Ballhockeyverbandes und Stadtrat Harald Sobe (v.l.)

Outdoor-Spielfläche

Land Kärnten und Stadt Villach teilen sich die Gesamtkosten mit rund 100.000 Euro. „Kärnten versteht sich als aktives Sportland, und das funktioniert nur, wenn wir unseren Vereinen, Sportlerinnen, Sportlern und Talenten die passende Infrastruktur bieten“, betonte Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) am Donnerstag bei der feierlichen Eröffnung. Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) erklärte: „Für die Sportstadt Villach ist die Sanierung ein großer Schritt. Damit steht nicht nur hunderten Aktiven eine moderne Anlage für die nächsten 25 Jahre zur Verfügung, es gibt auch für viele Nachtuchs-Talente eine wichtige und verlässliche Infrastruktur. Mit solchen Investitionen sichern wir Sport in Villach auf Generationen ab.“