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Ein Bild auf 5min.at zeigt Prominente bei der ETK Starkstrombar am Villacher Kirchtag.
Auch heuer helfen Prominente bei der ETK Starkstrombar am Villacher Kirchtag aus, um Spenden zu sammeln.
Villach
10/07/2026
Charity-Ausschank

Fritz Strobl, Udo Wenders und Co.: Promis stehen am Villacher Kirchtag hinter der Theke

Im Rahmen des Villacher Kirchtags findet heuer zum 8. Mal ein Charity-Ausschank bei der ETK Starkstrombar an der Draulände statt. Am Mittwoch, dem 29. Juli, wird das Team von Promis unterstützt, um Spenden zu sammeln.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(155 Wörter)
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„Dank der tollen und treuen Unterstützung unserer prominenten Freunde und Besucher in der Vergangenheit konnten wir bereits viel bewegen – und genau daran wollen wir auch dieses Jahr wieder anknüpfen“, erklärt Organisator Robert Seppele. Zum 8. Mal wird heuer der Charity-Ausschank beim Kirchtagstand der ETK Starkstrombar an der Draulände veranstaltet. Initiiert wurde die Aktion vom EC Kellerberg und Beeftisch Villach.

Namhafte Persönlichkeiten schenken Getränke aus

Mit von der Partie sind voraussichtlich Skistars, wie Fritz Strobl, Martin Koch, Kathi Truppe, Stephanie Venier, Christian Walder, Nadine Fest und Markus Salcher. Aber auch Musikgrößen, wie Marco Ventre und Udo Wenders, sowie Villachs Bürgermeister Günther Albel (Änderungen vorbehalten). Der Erlös kommt Familien mit beeinträchtigten Kindern zu Gute. „Jeder Beitrag fließt direkt in wichtige Therapien, Hilfsmittel und Entlastungsprojekte“, versichert Seppele. Beginn des Charity-Events ist um 18 Uhr.

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