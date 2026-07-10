Neues Wohnquartier in Villach kurz vor Fertigstellung

Ein Bauprojekt des Kärntner Siedlungswerks im Villacher Stadtteil Vassach steht kurz vor der Fertigstellung. Es umfasst drei Gebäude mit insgesamt 48 geförderte Mietwohnungen. Schon im Oktober folgen die ersten Übergaben.

Mit der neuen Anlage in Vassach reagiert das Kärntner Siedlungswerk (KSW) auf den wachsenden Wohnraumbedarf in Villach. In drei Gebäuden entstehen derzeit 48 barrierefreie Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen. Dank einer Kooperation mit dem Kärntner Hilfswerk ziehen zudem eine Kindertagesstätte und ein Wohnverbund für Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen ein. Die Übergabe der Kita-Räumlichkeiten erfolgt noch im Juli, die Wohnungen werden ab Oktober an die Mieter übergeben.

Nachhaltiges Wohnen

„Wir freuen uns, in Vassach ein Wohnquartier zu errichten, das unterschiedliche Generationen verbindet und zugleich einen Beitrag zur Entwicklung des Villacher Stadtteils leistet“, betont KSW-Geschäftsführer Florian Stadtschreiber. Zur Wohnanlage gehören außerdem zwei gestaltete Grünflächen mit Pergolen. Auch KSW-Geschäftsführer Stefan Konecny zeigt sich erfreut über die nahende Fertigstellung: „Mit dem klimaaktiv-Silber-Standard, einer energieeffizienten Bauweise und der Kombination aus Fernwärme und Photovoltaik schaffen wir Wohnraum, der Ressourcen schont und langfristig hohe Wohnqualität bietet. Besonders freut es uns, dass es bei diesem Projekt gelungen ist, soziale und ökologische Nachhaltigkeit gleichermaßen in den Mittelpunkt zu stellen.“ Das Projekt wurde mit Mitteln des Landes im Rahmen der Kärntner Wohnbauförderung realisiert.