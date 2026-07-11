Volles Haus bei Sommerkonzert des MGV Velden

Am 4. Juli 2026 lud der MGV Velden zum Sommerkonzert „Senza confini“ ins Casineum. Der kleine Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt. Das Publikum zeigte sich begeistert.

Der MGV Velden unter Obmann Seppi H. Tschebull blickt auf einen erfolgreichen Konzertabend zurück. Der von Peter Pretner geleitete Chor überzeugte mit einem vielseitigen Repertoire. Moderator Christian Stromberger führte mit humorvollen Anekdoten durch das Programm, dessen glanzvollen Abschluss der gemischte Wurzenpassklang unter der Leitung von Gerit Melcher gestaltete. Harmonische Akzente setzte auch der Wörtherseeklang unter der musikalischen Leitung von Harald Golob. Für ein stimmungsvolles Finale sorgte schließlich Bürgermeisterin Margit Heissenberger: Sie dirigierte die heimliche Landeshymne „Is schon still uman See“ und sorgte damit für einen unvergesslichen Ausklang eines genussvollen Sommerabends.