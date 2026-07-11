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Ein Bild auf 5min.at zeigt Musiker auf einer Bühne.
Am vergangenen Samstag fand das Sommerkonzert des MGV Velden statt.
Velden am Wörthersee
11/07/2026
Senza confini

Volles Haus bei Sommerkonzert des MGV Velden

Am 4. Juli 2026 lud der MGV Velden zum Sommerkonzert „Senza confini“ ins Casineum. Der kleine Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt. Das Publikum zeigte sich begeistert.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(104 Wörter)
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Der MGV Velden unter Obmann Seppi H. Tschebull blickt auf einen erfolgreichen Konzertabend zurück. Der von Peter Pretner geleitete Chor überzeugte mit einem vielseitigen Repertoire. Moderator Christian Stromberger führte mit humorvollen Anekdoten durch das Programm, dessen glanzvollen Abschluss der gemischte Wurzenpassklang unter der Leitung von Gerit Melcher gestaltete. Harmonische Akzente setzte auch der Wörtherseeklang unter der musikalischen Leitung von Harald Golob. Für ein stimmungsvolles Finale sorgte schließlich Bürgermeisterin Margit Heissenberger: Sie dirigierte die heimliche Landeshymne „Is schon still uman See“ und sorgte damit für einen unvergesslichen Ausklang eines genussvollen Sommerabends.

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