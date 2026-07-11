Villacher Unternehmensberater schreibt Speaker-Slam-Geschichte

Großer Erfolg in Deutschland: Der Villacher Mario Oberstrass gewinnt als erster Österreicher zum zweiten Mal den Internationalen Speaker Slam.

Der Villacher Unternehmensberater Mario Oberstrass hat anfang Juli in Mastershausen (Rheinland-Pfalz) als erster Österreicher zum zweiten Mal den Internationalen Speaker Slam gewonnen. Vor rund 150 Gästen im Saal und mehreren tausend Online-Zuschauern setzte er sich mit einer Keynote zum Thema Unternehmenskultur im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz durch.

„Wird Unternehmen nicht retten“

Seine These besagt, dass Unternehmen im deutschsprachigen Raum zwar massiv in KI, Automatisierung und digitale Transformation investieren, viele jedoch den entscheidenden Faktor übersehen – den Umgang der Menschen miteinander. „KI wird Unternehmen nicht retten, wenn ihre Kultur längst kaputt ist“, sagt Oberstrass und ergänzt: „Die größte Schwachstelle vieler Organisationen ist nicht fehlende Technologie, sondern fehlendes Vertrauen, schlechte Führung und der Umgang miteinander unter Druck.“

©zVg Mario Oberstrass

Wettbewerbsvorteil der Zukunft im Mensch

Künstliche Intelligenz beschleunige zwar die Prozesse, ersetze aber weder Verantwortung noch Orientierung oder das zwischenmenschliche Vertrauen. Der Wettbewerbsvorteil der Zukunft liege vielmehr in der Fähigkeit von Menschen und Teams. Seine Perspektive gründet auf mehr als zwei Jahrzehnten Führungserfahrung im internationalen Handel sowie auf Grenzerfahrungen aus dem Extremsport. Im Zentrum seiner Arbeit steht die Frage, wie Menschen unter hohem Druck klare Entscheidungen treffen.