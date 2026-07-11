Villacher Unternehmensberater schreibt Speaker-Slam-Geschichte
Großer Erfolg in Deutschland: Der Villacher Mario Oberstrass gewinnt als erster Österreicher zum zweiten Mal den Internationalen Speaker Slam.
Der Villacher Unternehmensberater Mario Oberstrass hat anfang Juli in Mastershausen (Rheinland-Pfalz) als erster Österreicher zum zweiten Mal den Internationalen Speaker Slam gewonnen. Vor rund 150 Gästen im Saal und mehreren tausend Online-Zuschauern setzte er sich mit einer Keynote zum Thema Unternehmenskultur im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz durch.
„Wird Unternehmen nicht retten“
Seine These besagt, dass Unternehmen im deutschsprachigen Raum zwar massiv in KI, Automatisierung und digitale Transformation investieren, viele jedoch den entscheidenden Faktor übersehen – den Umgang der Menschen miteinander. „KI wird Unternehmen nicht retten, wenn ihre Kultur längst kaputt ist“, sagt Oberstrass und ergänzt: „Die größte Schwachstelle vieler Organisationen ist nicht fehlende Technologie, sondern fehlendes Vertrauen, schlechte Führung und der Umgang miteinander unter Druck.“
Wettbewerbsvorteil der Zukunft im Mensch
Künstliche Intelligenz beschleunige zwar die Prozesse, ersetze aber weder Verantwortung noch Orientierung oder das zwischenmenschliche Vertrauen. Der Wettbewerbsvorteil der Zukunft liege vielmehr in der Fähigkeit von Menschen und Teams. Seine Perspektive gründet auf mehr als zwei Jahrzehnten Führungserfahrung im internationalen Handel sowie auf Grenzerfahrungen aus dem Extremsport. Im Zentrum seiner Arbeit steht die Frage, wie Menschen unter hohem Druck klare Entscheidungen treffen.
Über Mario Oberstrass
Mario Oberstrass ist Unternehmensberater, Speaker und Autor aus Villach. Seine Arbeit konzentriert sich auf Unternehmenskultur, mentale Stärke und Führung unter Druck. Er verbindet mehr als 20 Jahre Führungserfahrung mit Erkenntnissen aus Ironman-Wettkämpfen, Eisbaden und Feuerläufen. Sein Ziel ist es, Menschen und Organisationen dabei zu unterstützen, auch in herausfordernden Zeiten klar, handlungsfähig und menschlich zu bleiben.