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Ein Bild auf 5min.at zeigt Gernot Bartl mit seinen gesammelten Werken.
Gernot Bartl ist begeisterter Kunstsammler.
Villach
11/07/2026
Große Auktion
Exklusiv

Bekannter Villacher versteigert seine Kunstsammlung

Der Altkanzler der Villacher Faschingsgilde, Gernot Bartl, war und ist immer noch auch begeisteter Kunstsammler. Jetzt will er sich von den meisten seiner Bilder trennen und lässt sie auf einer Auktionsplattform versteigern.

von Manfred Wrussnig Das Foto auf www.5min.at zeigt Manfred Wrussnig, ein erfahrener und langjähriger Journalist bei 5 Minuten.
1 Minute Lesezeit(151 Wörter)
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„Ich habe mich entschlossen, nicht zuletzt dank der vehementen Unterstützung meiner Frau, meine über Jahre bei Kunst-und Trödlermärkten erworbenen Bilder ab sofort zur Versteigerung freizugeben“, erzählt Gernot Bartl in einem Gespräch mit 5 Minuten. Enge Freunde durften schon vorher, wie berichtet, das eine oder andere Stück mit nach Hause nehmen.

Villacher trennt sich von Schätzen

Jetzt muss alles was in Abstellräumen seines Hauses in Villach-Völkendorf trocken und sorgfältig aufbewahrt wurde raus. „Ich habe nach einer geeigneten Plattform gesucht und sie dann bei HELGUS gefunden. Dort ist auch schon die erste Gruppe der Bilder eingestellt“, so Bartl mit einem lachenden und einem weinenden Auge – „schließlich hänge ich immer noch so irgendwie an jedem einzelnen Stück“. Nur so viel sei verraten: Bei der Sammelleidenschaft des Villachers über Jahrzehnte wird die Aktionsplattform lange Zeit Beschäftigung haben.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Gernot Bartl mit einem Kunstwerk.
©zVg. / Wrussnig
Am Foto: Gernot Bartl mit einem seiner Kunstwerke.
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