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Ein Bild auf 5min.at zeigt Lehrkräfte und Absolventen des Stiegerhofes in Gödersdorf.
59 Schüler durften sich über ihre Facharbeiterbriefe freuen.
Gödersdorf
11/07/2026
Millionen-Projekt

Stiegerhof-Umbau läuft auf Hochtouren

In der landwirtschaftlichen Fachschule Stiegerhof in Gödersdorf wurden am Mittwoch die diesjährigen Absolventen feierlich verabschiedet. Bis 2028 wird der Schulstandort generalsaniert.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(187 Wörter)
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Großer Erfolg am Stiegerhof in Gödersdorf: 59 Schüler durften sich über ihre Facharbeiterbriefe freuen. Die erfolgreichen Absolventen teilen sich auf drei dreijährige Ausbildungszweige auf: 26 in der Landwirtschaft, 17 in der Pferdewirtschaft und weitere 16 in der Pferdewirtschaft für Erwachsene. Unter den Ehrengästen befand sich auch Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP): „Der Facharbeiterbrief ist weit mehr als ein Abschluss. Er ist ein starkes Fundament für die Zukunft. Ob auf dem eigenen Betrieb, in einem landwirtschaftlichen Beruf oder auf einem anderen Weg – die Ausbildung am Stiegerhof gibt dafür das nötige Rüstzeug mit.“

Ein Bild auf 5min.at zeigt Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber bei der Übergabe eines Facharbeiterbriefes.
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Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber gratuliert einer Absolventin.

Generalsanierung läuft auf Hochtouren

An der LFS Stiegerhof wird außerdem kräftig modernisiert: Bis 2028 läuft eine Generalsanierung, für die das Kärntner Agrarreferat mehr als 43 Millionen Euro bereitstellt. 5 Minuten berichtete. Einiges ist schon fertig – darunter die Heizanlage, die Hallen für Landtechnik und Maschinen, die Pferdeställe sowie der Veterinärbereich. Pünktlich zum Start des neuen Schuljahres beziehen die Jugendlichen das neue Internat, während ab Mitte September auch die neuen Rinder-, Schweine- und Ziegenställe für den Praxisunterricht bereitstehen.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Lehrkräfte und Absolventen des Stiegerhofes in Gödersdorf.
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Während der Ferien läuft die Generalsanierung weiter auf Hochtouren.
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