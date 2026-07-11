Stiegerhof-Umbau läuft auf Hochtouren

Großer Erfolg am Stiegerhof in Gödersdorf: 59 Schüler durften sich über ihre Facharbeiterbriefe freuen. Die erfolgreichen Absolventen teilen sich auf drei dreijährige Ausbildungszweige auf: 26 in der Landwirtschaft, 17 in der Pferdewirtschaft und weitere 16 in der Pferdewirtschaft für Erwachsene. Unter den Ehrengästen befand sich auch Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP): „Der Facharbeiterbrief ist weit mehr als ein Abschluss. Er ist ein starkes Fundament für die Zukunft. Ob auf dem eigenen Betrieb, in einem landwirtschaftlichen Beruf oder auf einem anderen Weg – die Ausbildung am Stiegerhof gibt dafür das nötige Rüstzeug mit.“

© Büro Gruber Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber gratuliert einer Absolventin.

Generalsanierung läuft auf Hochtouren

An der LFS Stiegerhof wird außerdem kräftig modernisiert: Bis 2028 läuft eine Generalsanierung, für die das Kärntner Agrarreferat mehr als 43 Millionen Euro bereitstellt. 5 Minuten berichtete. Einiges ist schon fertig – darunter die Heizanlage, die Hallen für Landtechnik und Maschinen, die Pferdeställe sowie der Veterinärbereich. Pünktlich zum Start des neuen Schuljahres beziehen die Jugendlichen das neue Internat, während ab Mitte September auch die neuen Rinder-, Schweine- und Ziegenställe für den Praxisunterricht bereitstehen.